„Premier“ lygos titanų dvikovoje – kovą Europos turnyruose galintis lemti rezultatas

Pirmasis įvartis buvo pelnytas jau šeštąją susitikimo minutę, kai įspūdingu smūgiu iš už baudos aikštelės pasižymėjo „Liverpool“ saugas Ryanas Gravenberchas.
Minimalia persvara aikštės šeimininkai džiaugėsi nepilną pusvalandį. 35-ąją minutę po lengvą sąmyšį baudos aikštelėje sukėlusio baudos smūgio kamuolį į vartus pasiuntė „Chelsea“ atstovas Enzo Fernandezas.
Rungtynės nebuvo nusėtos progomis, o pagal tikėtinų įvarčių statistiką (angl. expected goals) Liverpulio ekipa buvo priekyje vos 0,52 prieš 0,46.
Abi komandos kontroliavo kamuolį itin panašų laiko tarpą (49% prieš 51%), atliko panašų skaičių smūgių (8 „Liverpool“ smūgiai prieš 6 „Chelsea“ smūgius), iš kurių po tris buvo į vartų plotą.
Rungtynėse buvo parodytos 6 geltonos kortelės.
Lygiosios „Chelsea“ komanda stato į komplikuotą padėtį europinių turnyrų kontekste. Devintoje vietoje esantis klubas po šio turo gali nukristi net į 12-ąją vietą.
Nors tikslus Europos turnyrų vietų skaičius, skirtas Anglijos klubams dar nėra aiškus, tikėtina, kad „Chelsea“ ekipai, per pastarąsias penkerias rungtynes pralaimėjusiai keturiskart, norint kitą sezoną grumtis tarptautiniame turnyre reikės likusias abejas rungtynes laimėti.
Tuo tarpu „Liverpool“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje yra ketvirti ir yra užtikrinti, kad kitą sezoną rungtyniaus UEFA Čempionų lygoje.