Būna ir taip: vaikams sutrumpinti mokslo metai, kad galėtų stebėti pasaulio futbolo čempionatą

Šalies Švietimo ministerija paskelbė, kad dėl birželio 11 – liepos 19 dienomis vyksiančio pasaulio čempionato bus sutrumpinti mokslo metai.
Maždaug 29 milijonai Meksikos mokinių savo lankomas ugdymo įstaigas paliks gerokai anksčiau: vietoje įprastinės liepos 15-osios mokslo metai baigsis birželio 5-ąją – likus 6 dienoms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Kiti mokslo metai prasidės rugpjūčio 31-ąją.
Taip pat pranešama, kad prie tokio sprendimo prisidėjo ir šalyje pavasarį užfiksuota itin aukšta oro temperatūra – baiminamasi ir prognozuojama, kad birželio ir liepos mėnesiais sąlygos mokyklose gali būti nebepakeliamos.
Susiję straipsniai
Čempionų lygoje aiškūs finalo dalyviai: titulą ginantis „Paris Saint Germain“ išnešė sveiką kailį iš Miuncheno
Tokiu sprendimu vis dėlto patenkinti ne visi. BBC praneša, kad žymus mokslo metų sutrumpinimas buvo priešiškai pasitiktas mokytojų ir tėvų.
„Naudoti pasaulio čempionatą kaip argumentą sutrumptinti mokslo metus yra nepriimtina. Mūsų vaikų švietimas negali būti paaukotas dėl sporto renginio, kuris vyks tik trijuose iš 2500 šalies rajonų“, – cituojama Meksikos tėvų sąjunga (UNPF).
Tik 13 iš 104 pasaulio futbolo čempionato rungtynių vyks Meksikoje. Jas organizuos trys šalies miestai: Meksikas, Monterėjus ir Gvadalachara.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatasMeksikamokslo metai
Rodyti daugiau žymių