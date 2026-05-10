Kontroversiškas teisėjų sprendimas paskutinę minutę lėmė „Arsenal“ pergalę

Pirmajam kėliniui pasibaigus nulinėmis lygiosiomis komandos ilgą laiką ir toliau nesugebėjo pelnyti įvarčių. Visgi tai pasikeitė likus žaisti mažiau nei 10 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos.
83-iąją minutę smūgiu iš baudos aikštelės vidurio po rikošeto pasižymėjo „Arsenal“ saugas Leandro Trossardas.
Kai atrodė, kad dvikova taip ir pasibaigs, penktąją pridėjo laiko minutę po grumtynių kamuolį į vartus pasiuntė Callumas Wilsonas. Vis dėlto netrukus teisėjai ėmė peržiūrėti epizodą.
Galiausiai buvo nuspręsta, kad buvo prasižengta prieš „Arsenal“ vartininką Davidą Rayą ir įvartis buvo anuliuotas.
Pakartojimo metu galima matyti, kaip vienas iš „West Ham“ žaidėjų už peties traukia vartininką. Visgi oponentai pažymi, kad tuo pačiu metu „Arsenal“ saugas Declanas Rice'as taip pat prasižengė prieš savąjį oponentą, jį laikydamas.
Po šios pergalės „Arsenal“ turi surinkę 79 taškus ir 5 taškais lenkia antroje turnyrinės lentelės vietoje esančią „Manchester City“ komandą, kuri yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau.
Iki čempionato pabaigos liko vos du turai. „Arsenal“ komandos per juos laukia dvikovos su „Burnley“ (19 vieta) ir Londono „Crystal Palace“ (14 vieta) komandomis.
Tuo tarpu „West Ham“ po pralaimėjimo yra 18-i ir jiems gresia iškritimas iš „Premier“ lygos. Nuo to saugioje 17-oje vietoje esantis Londono „Tottenham“ klubas turi surinkęs 1 tašku daugiau (37) ir dar turi vienerias rungtynes atsargoje.