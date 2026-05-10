Šaras toliau tęsia „vienos komandos" komentarus: šįkart – apie futbolą

2026 m. gegužės 10 d. 22:11
Didžiulį sąmyšį Lietuvoje po savo komentaro sukėlęs Šarūnas Jasikevičius sekmadienio vakarą pasireiškė ir ne apie krepšinį.
Po penktadienio vakarą pasiektos pergalės Eurolygos ketvirtifinalio serijoje su Kauno „Žalgiriu“ Stambulo „Fenerbahce“ treniruojantis Šaras buvo paklaustas, ar seka Vilniaus „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje, kur tuomet sostinės ekipa buvo žengusi į finalą.
Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis, omenyje turėdamas „Žalgirį“.
Tarp „Ryto“ fanų kilo nepasitenkinimas, o klubui šeštadienį įspūdingai iškovojus FIBA Čempionų lygos titulą į Šaro komentarą apeliavo ir politikai, ir visuomenės veikėjai, ir kiti žymūs žmonės.

Galiausiai sekmadienio vakarą Š. Jasikevičius savo „Instagram“ paskyroje pasidalino sugeneruota filmo plakato nuotrauka, kurioje jis pavaizduotas kaip pagrindinis filmo „Komentarų sekcija“ herojus. Šalia buvo pavaizduoti komentarai ir žiniasklaidos atstovų frazės.
Praėjus kiek daugiau nei valandai, panašu, kiek pašiepdamas gaunamą didžiulį dėmesį Šaras tęsė šią istoriją, tik šįkart – apie futbolą.
 Šarūnas Jasikevičius turi vieną komandą ir Ispanijoje
 Instagram/saras_jasikevicius nuotr.
„There is only one team in Spain (liet. Ispanijoje yra tik viena komanda)“, – savo paskyroje rašė Šaras, apeliuodamas į 22 val. Lietuvos laiku prasidedantį didįjį Ispanijos futbolo mūšį tarp „Barcelonos“ ir Madrido „Real“.
Šaras Barselonoje trejetą sezonų rungtyniavo krepšinio komandoje (2000-2003 m.), vėliau čia dirbo ir kaip vyr. treneris, su komanda tris metus iš eilės patekęs į Eurolygos finalo ketvertus.
