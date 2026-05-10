Šaras toliau tęsia „vienos komandos“ komentarus: šįkart – apie futbolą

Po penktadienio vakarą pasiektos pergalės Eurolygos ketvirtifinalio serijoje su Kauno „Žalgiriu“ Stambulo „Fenerbahce“ treniruojantis Šaras buvo paklaustas, ar seka Vilniaus „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygoje, kur tuomet sostinės ekipa buvo žengusi į finalą.
Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo. „Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis, omenyje turėdamas „Žalgirį“.
Tarp „Ryto“ fanų kilo nepasitenkinimas, o klubui šeštadienį įspūdingai iškovojus FIBA Čempionų lygos titulą į Šaro komentarą apeliavo ir politikai, ir visuomenės veikėjai, ir kiti žymūs žmonės.
G. Žibėnas po istorinio titulo: „Nežinau, kaip tai pavyko"
Galiausiai sekmadienio vakarą Š. Jasikevičius savo „Instagram“ paskyroje pasidalino sugeneruota filmo plakato nuotrauka, kurioje jis pavaizduotas kaip pagrindinis filmo „Komentarų sekcija“ herojus. Šalia buvo pavaizduoti komentarai ir žiniasklaidos atstovų frazės.
Praėjus kiek daugiau nei valandai, panašu, kiek pašiepdamas gaunamą didžiulį dėmesį Šaras tęsė šią istoriją, tik šįkart – apie futbolą.
„There is only one team in Spain (liet. Ispanijoje yra tik viena komanda)“, – savo paskyroje rašė Šaras, apeliuodamas į 22 val. Lietuvos laiku prasidedantį didįjį Ispanijos futbolo mūšį tarp „Barcelonos“ ir Madrido „Real“.
Šaras Barselonoje trejetą sezonų rungtyniavo krepšinio komandoje (2000-2003 m.), vėliau čia dirbo ir kaip vyr. treneris, su komanda tris metus iš eilės patekęs į Eurolygos finalo ketvertus.
