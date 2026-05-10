SportasFutbolas

Vieno įvarčio netekęs Vilniaus „Žalgiris“ Marijampolėje sužaidė lygiosiomis

2026 m. gegužės 10 d. 16:22
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgiris“ kamuolį į varžovų vartus pasiuntė du kartus, tačiau legalus iš jų buvo tik vienas – tai lėmė, kad Toplygos rungtynėse Marijampolėje tarp „Sūduvos“ ir sostinės klubo užfiksuotos lygiosios 1:1 (0:0).
36-ąją minutę po gynėjų klaidos situacija pasinaudojęs „Žalgiris“ išsiveržė į priekį, kai Matas Vareika nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Visgi netrukus įvykdyta VAR peržiūra nustatė, kad perimant kamuolį buvo sužaista ranka ir įvartis nebuvo užskaitytas.
Komandos pirmąjį kėlinį pabaigus be įvarčių pirmieji legaliai pasižymėjo „Sūduvos“ futbolininkai.
Po „Žalgirio“ nesėkmingos atakos Marijampolės klubo saugas Sidy Sanokho pasiuntė tolimą perdavimą į priekį. Prie aikštės vidurio buvęs Meinardas Mikulėnas kovoje dėl kamuolio aplenkė Jurijų Kendyšą, išvengė Petaro Bosančičiaus bandymo perimi kamuolį bei 67-ąją minutę pelnė pirmąjį dvikovos įvartį
Visgi persvara „Sūduva“ džiaugėsi neilgai. Jau po 7 minučių tas pats J. Kendyšas priėmė kamuolį varžovų baudos aikštelėje, apsisuko ir smūgiavo į tolimąjį vartų kampą. Vartininkas Ignas Plūkas lietė kamuolį, tačiau to nepakako atremti smūgį ir rezultatas tapo lygus (1:1).
Per pastarąsias 10 rungtynių „Žalgiris“ laimėjo du kartus: prieš „Šiaulius“ ir Telšių „Džiugą“. Buvo patirti keturi pralaimėjimai, vienas iš jšų – Lietuvos futbolo taurės pirmajame etape prieš Mažeikių „Atmosferą“, bei keturiskart sužaista lygiosiomis.
Po šio rezultato „Žalgiris“ Toplygos turnyrinėje lentelėje su 19 taškų laikinai pakilo į ketvirtąją vietą, aplenkdamas penktoje vietoje esančią Gargdždų „Bangą“, kuri susigrąžinti turėtą poziciją galės sekmadienį vyksiančioje dvikovoje su Vilniaus rajono „TransINVEST“ vienuolike.
18 taškų turinti „Sūduva“ lieka šešta.
Vilniaus ŽalgirisMarijampolės SūduvaToplyga

