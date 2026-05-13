Negalėjo patikėti net C. Ronaldo: lietuvio teisėjautame mače – pribloškęs epizodas

„Al-Nassr“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su pagrindiniu konkurentu „Al-Hilal“. Šis rezultatas lėmė, kad C. Ronaldo klubas dar negarantavo sau galimybės tapti čempionu, nors pergalės atveju jau būtų galėjęs džiaugtis trofėjumi.
Visas viltis sudaužė kurioziška mačo pabaiga – rungtynių teisėjas iš Lietuvos Donatas Rumšas pridėjo 8 papildomo laiko minutes prie antrojo kėlinio, o paskutinę šio pridėto laiko minutę įvyko neįtikėtinas epizodas.
„Al-Hilal“ žaidėjas išmetė kamuolį iš už šoninės linijos, bet „Al-Nassr“ vartininkui nepavyko jo sugauti, išslydęs kamuolys nuo vartininko rankų įskrido į vartus ir rezultatas paskutinėmis rungtynių akimirkomis tapo lygus.
Pilnutėlis „Al-Nassr“ nuščiuvo, sirgaliai ir žaidėjai griebėsi už veido, o dalis šeimininkų futbolininkų pripuolė prie D. Rumšo, ragindami jį neįskaityti įvarčio.
Vis dėlto lietuvis savo sprendimo nepakeitė – įvartis buvo įskaitytas, o komandos pasidalino po tašką, kas lėmė, kad C. Ronaldo ir „Al-Nassr“ dar neužsitikrino čempionų vardo.
„Al-Nassr“ klubui dabar titulą garantuotų pergalė paskutiniajame ture prieš „Damac“ ekipą arba bent vienas „Al-Hilal“ kluptelėjimas per jiems likusius du mačus.