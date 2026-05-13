Netektis: mirė buvęs Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkas

2026 m. gegužės 13 d. 10:31
Lietuvos futbolo bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Būdamas 75-erių mirė praeityje garsus futbolininkas Juozas Puotkalis.
Apie tai pranešė Kauno apskrities futbolo federacija.
„J. Puotkalis buvo ilgametis futbolo žmogus, buvęs gynėjas, rungtyniavęs Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandoje, o vėliau atstovavęs Kauno „Kelininko“ komandai.
Šios komandos istorija yra svarbi Kauno futbolo dalis, todėl J. Puotkalio netektis skaudi ir mūsų miesto futbolo bendruomenei“, – buvo rašoma federacijos pranešime.
Užuojauta artimiesiems perdavė ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).
„Lietuvos futbolo federacija prisideda prie užuojautos anapilin iškeliavus iškiliai mūsų šalies futbolo asmenybei Juozui Puotkaliui“, – rašė (LFF).
