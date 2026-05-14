„Inter" 10-tą kartą triumfavo Italijos taurės varžybose

2026 m. gegužės 14 d. 08:14
Milano „Inter“ futbolininkai trečiadienį 2:0 (2:0) Romoje įveikė vietos „Lazio“ ekipą ir triumfavo „Coppa Italia“ taurės varžybose.
Milano ekipą į priekį išsiveržė 14-ąją minutę, kuomet kamuolį į savus vartus įsimušė Adamas Marušičius įsimušė kamuolį į savo vartus.
35-ąją minutę savo žodį tarė ir Lautaro Martinezas, kuris po Denzelio Dumfries perdavimo siuntė kamuolį į vartus.
Tai buvo 10-asis „Inter“ „Coppa Italia“ trofėjus. Paskutinį kartą Milano klubas jį laimėjo 2023 metais.
„Inter“ šiemet taip pat laimėjo ir Italijos lygą „Serie A“.
„Lazio“ šiame turnyre triumfavo 7 kartus.
Daugiausiai, net 15 kartų, Italijos taurę laimėjo Turino „Juventus“.
