Vaikinų U16 futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse pralaimėjo moldavams

Vadul lui Vodėje buvo rengiamas UEFA „Development“ turnyras. Lietuviai prieš tai sužaidė su Slovakijos ir Moldovos komandomis, o trečiadienį sužaidė papildomą susitikimą su Moldovos ekipa. Šios dienos dvikovą rezultatu 2:0 (0:0) laimėjo moldavai.
Pirmajame kėlinyje grėsmingiausią progą turėjo Lietuvos ekipa 12-ąją minutę, kai Natano Molio smūgiuotas kamuolys sudrebino vartų skersinį. Kitus mūsiškių smūgius suspėjo blokuoti moldavų gynėjai. Besibaigiant kėliniui, moldavai surengė daugiau savo atakų ir privertė aktyviau pasidarbuoti vartininką Emilį Starkų.
Po keitimo pasirodęs moldavų žaidėjas Maksymas Patronas 50-ąją susitikimo minutę išvedė į priekį aikštės šeimininkus. Jų persvarą gražiu tolimu smūgiu 80-ąją minutę padvigubino Mihai‘us Puškašu. Susitikimo pabaigoje arti įvarčio buvo Gvidas Valatkevičius, tačiau moldavams pavyko išsaugoti persvarą 2:0.
Lietuvos rinktinės sudėtis: Emilis Starkus, Jokūbas Žalnierukynas, Arėjas Milkintis, Matas Mirončikas (86 min. Tomas Veikutis), Rokas Paulauskas (66 min. Kristupas Liutvinas), Edvinas Gečevskis, Rojus Kardelis (86 min. Džiugas Varkulevičius), Matan Molis (66 min. Vakaris Sungaila), Gediminas Rokanskis (53 min. Eligijus Merliūnas), Justas Šluta, Jonas Pocevičius (53 min. Gvidas Valatkevičius). Atsargoje: Augustas Ruginis, Ąžuolas Varnauskas, Gediminas Palijanskas.