„Manchester United“ nenori paleisti laikinojo trenerio

„The Times“ rašo, kad „Manchester United“ M. Carrickui pasiūlė sutartį iki 2029 m. vasaros. Specialistas turės patvirtinti arba atmesti sutartį per dvi savaites.
2026 m. sausį M. Carrickas pakeitė itin nevykusią atkarpą turėjusį strategą Rubeną Amorimą. Nuo tada komanda tik kilo Anglijos čempionato turnyro lentelėje ir galiausiai iškovojo teisę grumtis Čempionų lygoje.
Iki šiol M. Carrickas „Manchester United“ ekipai vadovavo tik 2021-siais ir tik 3 rungtynes, taip pat pakeičiant atleistą trenerį.
Per 15 sužaistų rungtynių M. Carricko vadovaujama komanda iškovojo 10 pergalių.