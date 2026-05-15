„Manchester United" nenori paleisti laikinojo trenerio

2026 m. gegužės 15 d. 14:56
„Manchester United“ pasiūlė buvusiam vidurio saugui ir dabartiniam laikinajam treneriui Michaelui Carrickui trejų metų kontraktą. Tad laikinasis strategas taps etatiniu ekipos specialistu.
„The Times“ rašo, kad „Manchester United“ M. Carrickui pasiūlė sutartį iki 2029 m. vasaros. Specialistas turės patvirtinti arba atmesti sutartį per dvi savaites.
2026 m. sausį M. Carrickas pakeitė itin nevykusią atkarpą turėjusį strategą Rubeną Amorimą. Nuo tada komanda tik kilo Anglijos čempionato turnyro lentelėje ir galiausiai iškovojo teisę grumtis Čempionų lygoje.
Iki šiol M. Carrickas „Manchester United“ ekipai vadovavo tik 2021-siais ir tik 3 rungtynes, taip pat pakeičiant atleistą trenerį.
Per 15 sužaistų rungtynių M. Carricko vadovaujama komanda iškovojo 10 pergalių.
