„Riteriai“ byra: komanda lieka be trenerių, ekipą palieka futbolininkai

Net ir pasikeitus savininkams, futbolininkai ir toliau negauna atlyginimų bei atsakymų apie komandos ateitį. Prieš kelias savaites 10 futbolininkų ir komandos treneris išsiuntė oficialius įspėjimus dėl galimo kontraktų nutraukimo po 15 dienų.
Galiausiai Profesionalių futbolininkų asociacija pranešė, kad penktadienį Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskis, taip ir nesulaukę jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą.
Prie jų prisijungė ir komandoje dar likęs vienintelis treneris – Gintautas Vaičiūnas.
PFA Lietuva prezidentas Arūnas Klimavičius komentavo tokią situaciją: „Sunku patikėti, kad tai vyksta Lietuvoje, aukščiausioje lygoje. Komanda, gavusi TOPLYGOS licenciją, iki šiol nėra pervedusi nė vieno atlygio futbolininkams.
Komandą paliko ir treneris – tai reiškia, kad šiandienos rungtynėse keitimus, tikėtina, atliks patys futbolininkai.
Dėl lietuvių futbolininkų kreipsimės į LFF AK dėl visų kontraktų sumų priteisimo, o užsieniečio atveju – į FIFA DRC.
Panašu, kad tai ne paskutiniai nutraukimo atvejai, nes kiti žaidėjai turi skirtingus galimus sutarčių nutraukimo terminus.“
Jokio finansavimo klo kas negaunantis "Riterių" klubas Toplygoje žengia paskutinis dešimtas, po 13 mačų turintis tik 3 taškus ir praleidęs net 43 įvarčius, o pelnęs vos 3.