A. Tapinas apie situaciją Lietuvos futbolo čempionate rėžė be užuolankų: „Pasityčiojimas“

Nors mačo pradžia buvo numatyta 20 val., tačiau rungtynių startui leidimas nebuvo duotas, nes „Riterių“ komanda negalėjo užtikrinti, kad Vilniaus „Žalgirio“ namų stadione rungtynių metu bus greitosios pagalbos automobilis kartu su budinčiais medikais.
Lygos organizatoriai nutarė mačą atidėti, o vėliau buvo priimtas sprendimas jį nutraukti. Šį vaizdą išvydęs Vilniaus „Žalgirio“ klubo prezidentas Andrius Tapinas socialinėje erdvėje kirto „Riteriams“ ir Toplygai.
„Pasityčiojimas.
Vienintelis žodis, kuris tinka apibūdinti tai, kas dabar vyksta taip skambiai pavadintoje Lietuvos futbolo Toplygoje.
Pasityčiojimas iš mylinčių futbolą, iš tų, kurie neriasi iš kailio, mėgindami įrodyti, kad futbolas Lietuvoje turi ateitį ir gali būti švarus. Ir pasityčiojimas iš futbolininkų, kurie tiesiog nori žaisti futbolą, dirbti savo darbą, gauti atlyginimą ir jaustis oriai.
Aukščiausioje lygoje žaidžiantis „Riterių“ klubas šį sezoną dar nesumokėjo nei vienos algos savo žaidėjams, šiandien kontraktus nusitraukė du žaidėjai ir treneris, bet didžiausias absurdas, kad turėjusios vakare įvykti Toplygos rungtynės neprasidėjo, nes…neatvažiavo greitoji, kadangi „Riteriai“ nieko jai nėra sumokėję.
Futbolas vėl pajuokos ir patyčių centre.
„Blogai vertinam“ – sako Toplygos direktorius. Ir dar kažką murma, kad kai vadinamieji „olandų investuotojai“ atėjo perimti klubą neatrodė, kad bus kažkas blogai.
Nu bliamba. Sužinojus „investuotojų“ pavardes man prireikė valandos patikrinti ir pamatyti, kas čia per afrikietiškos kilmės personažai iš popierinių kontorų su nulinėmis pajamomis. Jeigu už sukčiavimą Pravieniškėse sėdintis bičas būtų susisiekęs su Toplyga ir pokalbio metu būtų dėvėjęs marškinėlius „planuoju jus apipisti“, jis vis tiek būtų buvęs patikimesnis nei tas „olandas“ Clancy Konadu.
Ir nereikia lementi, kad niekas negalvojo, kad bus blogai. Aš sausį iš karto paskambinau Toplygos prezidentui Staniuliui ir susakiau jam viską – ar jūs matote, kad čia akivaizdūs aferistai, jie nieko neturi, jie žada kažkokias nesąmones, jie ima pinigus iš patiklių žaidėjų, kad tipo atsiveš juos į aukščiausią lygą“.
Bet lygos prezidentas man aiškino, kad viskas patikrinta ir viskas čia bus gerai. Dar bandžiau įtikinti, kad degs visos lygos ir futbolo prestižas, jei nebus viskas gerai, bet, matyt, buvo dar kažkokie faktoriai. Gal labai „nusipelnęs futbolui“ buvęs „Riterių“ savininkas Nevoina labai norėjo gauti cashoutą prieš išeidamas, gal dar kažkas, bet „Riteriai“ startavo ir dabar turim totalinę gėdą.
Gal ta greitoji dar atvažiuos. Liko 9 minutės. Ir ką – kiek dar tęsis agonija ir gėdos šleifas Lietuvos futbole? Koks absurdas bus kitose rungtynėse?
Sakysit – bet tie „Riteriai“ sužaidė su „Žalgiriu“ lygiomis. Taip, sužaidė, ir didžiausia garbė tiems „Riterių“ žaidėjams, kurie negaudami algų ir neturėdami kaip išmaitinti šeimas, ėjo ir aikštę ir kapojosi kaip lemiamose rungtynėse.
Bet taip negali būti. Taip neturi būti, jeigu mes dar nenorime palaidoti vilčių, kad Lietuvos futbolas miręs amžiams“, – rašė A. Tapinas.
