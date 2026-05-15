SportasFutbolas

Cirkas Lietuvos futbolo čempionate: mačo pradžiai Vilniuje leidimas neduotas, laukiama, kas bus toliau

2026 m. gegužės 15 d. 20:03
Lrytas.lt
Penktadienį Lietuvos futbolo čempionate (Toplygoje) turėjo įvykti rungtynės tarp Vilniaus „Riterių“ ir „Panevėžio“ klubų. Vis dėlto 20 valandą turėjusios prasidėti rungtynės starto nesulaukė.
Daugiau nuotraukų (1)
Į Vilniaus „Žalgirio“ namų stadioną susirinkę kelios dešimtys futbolo gerbėjų į aikštę išėjusių futbolininkų neišvydo.
Rungtynių komentatoriai teigė, kad mačas negali prasidėti, nes rungtynėse nėra greitosios pagalbos automobilio.
Pagal varžybų reglamentą aikštės šeimininkai („Riteriai“) turi užtikrinti, kad greitosios pagalbos automobilis kartu su medikais atvyktų į rungtynes.
Susiję straipsniai
Stringančio „Žalgirio“ greitai laukia dideli pokyčiai sudėtyje: „Pinigai yra ne bėda“

Stringančio „Žalgirio“ greitai laukia dideli pokyčiai sudėtyje: „Pinigai yra ne bėda“

„Manchester United“ nenori paleisti laikinojo trenerio

„Manchester United“ nenori paleisti laikinojo trenerio

Toplygos turo anonsas: ar „Kauno Žalgiris“ nutrauks lygiųjų seriją?

Toplygos turo anonsas: ar „Kauno Žalgiris“ nutrauks lygiųjų seriją?

Jei taip nenutiks per pirmąsias 45 minutes nuo formalios mačo pradžios, sostinės klubui bus įrašytas techninis pralaimėjimas.
Problemos „Riterių“ klube
Net ir pasikeitus savininkams, futbolininkai „Riterių“ ekipoje ir toliau negauna atlyginimų bei atsakymų apie komandos ateitį. Prieš kelias savaites 10 futbolininkų ir komandos treneris išsiuntė oficialius įspėjimus dėl galimo kontraktų nutraukimo po 15 dienų.
Galiausiai Profesionalių futbolininkų asociacija pranešė, kad penktadienį Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskis, taip ir nesulaukę jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą.
Prie jų prisijungė ir komandoje dar likęs vienintelis treneris – Gintautas Vaičiūnas.
PFA Lietuva prezidentas Arūnas Klimavičius komentavo tokią situaciją: „Sunku patikėti, kad tai vyksta Lietuvoje, aukščiausioje lygoje. Komanda, gavusi TOPLYGOS licenciją, iki šiol nėra pervedusi nė vieno atlygio futbolininkams.
Bus pildoma...
Vilniaus RiteriaiPanevėžysToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.