Cirkas Lietuvos futbolo čempionate: mačo pradžiai Vilniuje leidimas neduotas, laukiama, kas bus toliau

Į Vilniaus „Žalgirio“ namų stadioną susirinkę kelios dešimtys futbolo gerbėjų į aikštę išėjusių futbolininkų neišvydo.
Rungtynių komentatoriai teigė, kad mačas negali prasidėti, nes rungtynėse nėra greitosios pagalbos automobilio.
Pagal varžybų reglamentą aikštės šeimininkai („Riteriai“) turi užtikrinti, kad greitosios pagalbos automobilis kartu su medikais atvyktų į rungtynes.
Jei taip nenutiks per pirmąsias 45 minutes nuo formalios mačo pradžios, sostinės klubui bus įrašytas techninis pralaimėjimas.
Problemos „Riterių“ klube
Net ir pasikeitus savininkams, futbolininkai „Riterių“ ekipoje ir toliau negauna atlyginimų bei atsakymų apie komandos ateitį. Prieš kelias savaites 10 futbolininkų ir komandos treneris išsiuntė oficialius įspėjimus dėl galimo kontraktų nutraukimo po 15 dienų.
Galiausiai Profesionalių futbolininkų asociacija pranešė, kad penktadienį Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskis, taip ir nesulaukę jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą.
Prie jų prisijungė ir komandoje dar likęs vienintelis treneris – Gintautas Vaičiūnas.
PFA Lietuva prezidentas Arūnas Klimavičius komentavo tokią situaciją: „Sunku patikėti, kad tai vyksta Lietuvoje, aukščiausioje lygoje. Komanda, gavusi TOPLYGOS licenciją, iki šiol nėra pervedusi nė vieno atlygio futbolininkams.
