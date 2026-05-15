SportasFutbolas

Irano futbolo rinktinė beldžiasi į uždarytas duris – negauna vizų atvykti į pasaulio čempionatą

2026 m. gegužės 15 d. 10:01
Lrytas.lt
Irano nacionalinė futbolo rinktinė vis dar negavo vizų į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, kuris vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Irano futbolo federacija pareiškė, kad klausimas lieka neišspręstas likus vos mėnesiui iki turnyro starto ir niekas nežino, ar ruoštis iraniečiams batalijoms pirmenybėse.
Daugiau nuotraukų (1)
Irano nacionalinei komandai kol kas atsisakyta išduoti vizas į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą JAV.
Irano futbolo federacijos prezidentas Mehdi Tajus paskelbė, kad organizacijos atstovai artimiausiomis dienomis susitiks su FIFA aptarti atvykimo į JAV dokumentų situaciją.
Jis pridūrė, kad Irano pusė reikalauja garantijų, kad visi žaidėjai ir trenerių štabo nariai galėtų atvykti į Jungtines Valstijas – nebūtų variantų, kad kažkam iš rinktinės atstovų viza nebūtų išduota.
Susiję straipsniai
G. Infantino: Iranas dalyvaus Pasaulio futbolo čempionate

G. Infantino: Iranas dalyvaus Pasaulio futbolo čempionate

M. Rubio: niekas Iranui neuždraudė atvykti į JAV vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą

M. Rubio: niekas Iranui neuždraudė atvykti į JAV vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą

Ruošiamas planas, kaip Italija gali dalyvauti pasaulio futbolo čempionate

Ruošiamas planas, kaip Italija gali dalyvauti pasaulio futbolo čempionate

„Jie privalo mums suteikti visas garantijas kaip turnyro dalyviams, nes vizų klausimas vis dar neišspręstas. Mes negavome jokios informacijos iš kitos pusės apie tai, kam buvo išduotos vizos. Dar nė viena viza nebuvo išduota nė vienam mūsų delegacijos nariui“, – sakė M. Tajus IRNA agentūrai.
Nuo 2022 metų Irano federacijai vadovaujantis prezidentas taip pat pažymėjo, kad jo šalies komanda tęsia pasiruošimą pasaulio čempionatui, tačiau laukia tolesnių JAV veiksmų.
Gegužės 13 d. nacionalinė futbolo komanda išvyko į Turkiją trumpai treniruočių stovyklai. Baigus šią stovyklą, iraniečiai planuoja skristi į JAV, kur turėtų vykti visos trejos komandos rungtynės 2026 m. pasaulio čempionato grupių etape.
Iranas turi žaisti G grupėje kartu su Naująja Zelandija, Belgija ir Egiptu. Birželio 15 dieną Lo Andžele iraniečiai turi susigrumti pirmoje čempionato dvikovoje su naujazelandiečiais.
Anksčiau FIFA prezidentas Gianni Infantino pareiškė, kad Iranas tikrai dalyvaus turnyre. JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sakė nematantis jokių problemų dėl Irano rinktinės pasirodymo pasaulio čempionate.
Jis tikino, kad neužblokuos Irano rinktinės dalyvavimo 2026 m. pasaulio čempionate. Kitą vertus, Baltųjų rūmų vadovas pabrėžė, kad galutinį sprendimą dėl vienos ar kitos rinktinės dalyvavimo turnyruose priima Tarptautinė futbolo federacija ir visa atsakomybė šiuo klausimu tenka FIFA prezidentui Gianni Infantino.
Buvo kalbų, kad dėl karo tarp JAV ir Irano, pastarosios šalies rinktinę turėtų pakeisti jau trečią kartą į pasaulio pirmenybes nepatenkanti Italija.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatasIrano vyrų futbolo rinktinėGianni Infantino

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.