Irano futbolo rinktinė beldžiasi į uždarytas duris – negauna vizų atvykti į pasaulio čempionatą

Irano nacionalinei komandai kol kas atsisakyta išduoti vizas į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą JAV.
Irano futbolo federacijos prezidentas Mehdi Tajus paskelbė, kad organizacijos atstovai artimiausiomis dienomis susitiks su FIFA aptarti atvykimo į JAV dokumentų situaciją.
Jis pridūrė, kad Irano pusė reikalauja garantijų, kad visi žaidėjai ir trenerių štabo nariai galėtų atvykti į Jungtines Valstijas – nebūtų variantų, kad kažkam iš rinktinės atstovų viza nebūtų išduota.
Susiję straipsniai
„Jie privalo mums suteikti visas garantijas kaip turnyro dalyviams, nes vizų klausimas vis dar neišspręstas. Mes negavome jokios informacijos iš kitos pusės apie tai, kam buvo išduotos vizos. Dar nė viena viza nebuvo išduota nė vienam mūsų delegacijos nariui“, – sakė M. Tajus IRNA agentūrai.
Nuo 2022 metų Irano federacijai vadovaujantis prezidentas taip pat pažymėjo, kad jo šalies komanda tęsia pasiruošimą pasaulio čempionatui, tačiau laukia tolesnių JAV veiksmų.
Gegužės 13 d. nacionalinė futbolo komanda išvyko į Turkiją trumpai treniruočių stovyklai. Baigus šią stovyklą, iraniečiai planuoja skristi į JAV, kur turėtų vykti visos trejos komandos rungtynės 2026 m. pasaulio čempionato grupių etape.
Iranas turi žaisti G grupėje kartu su Naująja Zelandija, Belgija ir Egiptu. Birželio 15 dieną Lo Andžele iraniečiai turi susigrumti pirmoje čempionato dvikovoje su naujazelandiečiais.
Anksčiau FIFA prezidentas Gianni Infantino pareiškė, kad Iranas tikrai dalyvaus turnyre. JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sakė nematantis jokių problemų dėl Irano rinktinės pasirodymo pasaulio čempionate.
Jis tikino, kad neužblokuos Irano rinktinės dalyvavimo 2026 m. pasaulio čempionate. Kitą vertus, Baltųjų rūmų vadovas pabrėžė, kad galutinį sprendimą dėl vienos ar kitos rinktinės dalyvavimo turnyruose priima Tarptautinė futbolo federacija ir visa atsakomybė šiuo klausimu tenka FIFA prezidentui Gianni Infantino.
Buvo kalbų, kad dėl karo tarp JAV ir Irano, pastarosios šalies rinktinę turėtų pakeisti jau trečią kartą į pasaulio pirmenybes nepatenkanti Italija.