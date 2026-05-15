SportasFutbolas

J. Mourinho už 7 mln. eurų kompensaciją žengia į „Real“ – vėl taps klubo treneriu

2026 m. gegužės 15 d. 12:32
Lrytas.lt
Portugalas Jose Mourinho grįžta į Madrido „Real“ – jis taps naujuoju komandos treneriu. Pranešama, kad oficialus pristatymas turėtų įvykti jau kitą savaitę.
Daugiau nuotraukų (3)
Garsusis portugalas jau sukirto rankomis su klubo vadovybe ir perims komandą iš dabartinio stratego Alvaro Arbeloa, kuris Madrido „Real“ cedlio kėdę eprėmė sausį, kai dėl nevykusių rezultatų pasitraukė Xabi Alonso.
J. Mourinho šiuo metu yra lisabonos „Benfica“ klubo strategu ir sezoną baigs šioje komandoje. Kaip teigia dienraštis „Correio da Manha“ , kad už J. Mourinho perėjimą į karališką ekipą „Benfica“ gaus 7 mln. eurų išpirką.
Susiję straipsniai
Net ir dešimtyje įvarčius mušęs „Juventus“ per pratęsimą gavo „Galatasaray“ dūrį ir su ašaromis iškrito iš Čempionų lygos

Net ir dešimtyje įvarčius mušęs „Juventus“ per pratęsimą gavo „Galatasaray“ dūrį ir su ašaromis iškrito iš Čempionų lygos

Madrido „Real“ žada vėl keisti trenerį: tarp taikinių – netikėtas pasirinkimas

Madrido „Real“ žada vėl keisti trenerį: tarp taikinių – netikėtas pasirinkimas

Madrido „Real“ klube – muštynės: vizitas į ligoninę, šėlsmas internete ir milijoninė peticija

Madrido „Real“ klube – muštynės: vizitas į ligoninę, šėlsmas internete ir milijoninė peticija

Tai bus antrasis trenerio J. Mourinho bandymas vadovauti „Real“ – tai jis darė 2010–2013 metais, kuomet jis su „Real“ laimėjo „La Liga“ ir dvi Supertaures.
„Real“ šiame sezone liks be čempiono titulo, nes jį jau iškovojo „Barcelona“. Karališkasis klubas po 36 turų čempionate turi 80 taškų ir užims antrąją vietą pirmenybėse bei gaus teisę grumtis kito sezono Čempionų lygoje.
Lisabonos BenficaJose MourinhoMadrido Real
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.