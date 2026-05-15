J. Mourinho už 7 mln. eurų kompensaciją žengia į „Real“ – vėl taps klubo treneriu

Garsusis portugalas jau sukirto rankomis su klubo vadovybe ir perims komandą iš dabartinio stratego Alvaro Arbeloa, kuris Madrido „Real“ cedlio kėdę eprėmė sausį, kai dėl nevykusių rezultatų pasitraukė Xabi Alonso.
J. Mourinho šiuo metu yra lisabonos „Benfica“ klubo strategu ir sezoną baigs šioje komandoje. Kaip teigia dienraštis „Correio da Manha“ , kad už J. Mourinho perėjimą į karališką ekipą „Benfica“ gaus 7 mln. eurų išpirką.
Tai bus antrasis trenerio J. Mourinho bandymas vadovauti „Real“ – tai jis darė 2010–2013 metais, kuomet jis su „Real“ laimėjo „La Liga“ ir dvi Supertaures.
„Real“ šiame sezone liks be čempiono titulo, nes jį jau iškovojo „Barcelona“. Karališkasis klubas po 36 turų čempionate turi 80 taškų ir užims antrąją vietą pirmenybėse bei gaus teisę grumtis kito sezono Čempionų lygoje.
