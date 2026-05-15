Po cirko Vilniuje – lygos pareiškimas: neatmetama galimybė pašalinti klubą iš čempionato Nesumokėjo medikams

2026 m. gegužės 15 d. 21:04
Lrytas.lt
Penktadienio vakare, gegužės 15 dieną, planuotos TOPLYGOS 14-ojo turo rungtynės tarp Vilniaus „Riterių“ ir „Panevėžio“ neįvyko, nes rungtynes organizuojantis šeimininkų klubas neužtikrino greitosios medicinos pagalbos automobilio ir personalo budėjimo rungtynių metu.
„Pagal TOPLYGOS nuostatus rungtynių metu privalo budėti greitosios medicinos pagalbos automobilis, nes žaidėjų sveikata ir saugumas yra aukščiausias prioritetas.
Deja, likus vos valandai iki rungtynių pradžios TOPLYGOS administracija ir Lietuvos futbolo federacija sužinojo, kad greitosios medicinos pagalbos automobilis rungtynėms nėra užsakytas, o paslaugos – neapmokėtos, todėl medikų brigada į rungtynes neatvyko“, – apie susidariusią situaciją kalbėjo lygos direktorius Vaidotas Zajarskas.
TOPLYGA ir Lietuvos futbolo federacija nedelsdamos ėmėsi veiksmų, siekdamos operatyviai išspręsti situaciją ir ieškojo privačių medicinos paslaugų teikėjų, tačiau klausimo, likus mažiau nei valandai iki rungtynių pradžios, išspręsti nepavyko, kadangi tokios paslaugos turi būti užsakomos iš anksto.
„Šiandien dieną Lietuvos futbolo federacijoje vyko susitikimas su naujuoju klubo savininku, jame dalyvavo ir LFF prezidentas bei LFF licencijavimo ir teisės specialistai. Susitikimo metu buvo išreikšti rimti nuogąstavimai dėl perimto klubo valdymo standartų, profesionalumo ir komunikacijos.
Klubo atstovams dar kartą priminta apie visus privalomus reikalavimus – nuo licencijavimo proceso iki elementariausių rungtynių organizavimo standartų. Tačiau, kaip rodo susidariusi situacija, nauji klubo atstovai tik dabar bando įsigilinti į mūsų futbolo ekosistemą ir lygos reikalavimus“, – pridūrė V. Zajarskas.
Artimiausiu metu Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Drausmės komitetas paskirs sankcijas už šių rungtynių pažeidimus. Taip pat LFF svarstys klubo situaciją ir neatmeta galimybės taikyti papildomas sankcijas, įskaitant galimą klubo pašalinimą iš čempionato.
