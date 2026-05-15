Stringančio „Žalgirio“ greitai laukia dideli pokyčiai sudėtyje: „Pinigai yra ne bėda“

Periodiškai rengiamoje tinklalaidėje „Trise valtyje“, kurioje savo mintimis dalinasi pagrindinis „Žalgirio“ akcininkas, verslininkas Tadas Burgaila, komandos prezidentas Andrius Tapinas ir M. Kasperūnas, pastarasis teigė, kad artėjančio žaidėjų perėjimo periodo metu laukia svarūs pokyčiai.
„Antram transferų lange, birželio 15-ą atsidarančiam, mes elgsimės kitaip, negu elgėmės žiemą, – teigė M. Kasperūnas. – Pabandysim tos kokybės įnešti, ir gana sočiai.“
Visuomenininko A. Tapino paprašytas patikslinti savo mintis, M. Kasperūnas atskleidė, kad bus badoma įsigyti visą būrį žaidėjų.
Susiję straipsniai
„Norim nemažai žaidėjų. Patys žinot – keletas jau kaip ir yra. Dar norim kokių trijų“, – pareiškė M. Kasperūnas.
Netrukus A. Tapinas patikslino, kad jau yra pasiekti žodiniai susitarimai su dviem futbolininkais. „Du turim“, – teigė jis.
Visgi M. Kasperūnas norėjo patikslinti, kad tiki ir šiuo metu komandoje turimais žaidėjais.
„Neturi įrankių... Ką, jis neturi žaidėjų? Jis turi žaidėjus, – apie komandos trenerį Andrių Skerlą teigė komandos direktorius. – Aš iki šiol įsitikinęs – jie nėra blogi. Jie tikrai nėra blogi. Jie nedemonstruoja to, kas iš jų buvo galbūt tikimasi. Tam gali būt aibė priežasčių.“
T. Burgaila kiek vėliau pripažino – komandos vadovybėje buvo sąmyšio.
„Mes tikrai turėjom tą tokią frustraciją, kai susitinkam: „Ką dabar daryt?“ – teigė verslininkas, netrukus atskleidęs, kad komandos biudžetas sezono metu bus didinamas.
„Mes nei vienas neturim kompetencijos sakyti, ką ir kaip čia dabar pirkti ir daryti. Tu gali strateginiu lygiu galvoti, kokia mūsų žaidėjų įsigijimo strategija, kiek mes galim padidinti biudžetą. Mes dabar jau kalbam, kad bet kokiu atveju reikės crowdfundinti (sutelkti pinigus – red.) ir daugiau investuoti į tai.
Yra bėda, buvo priimtas sprendimas, kad pinigai yra ne bėda, galim pirkti brangius žaidėjus“, – kalbėjo T. Burgaila.
Per 13 rungtynių 5 pergales, 4 pralaimėjimus ir 4 lygiąsias pasiekęs „Žalgiris“ šiuo metu Toplygos turnyrinėje lentelėje su 19 taškų rikiuojasi penktas.
Visa „Trise valtyje“ tinklalaidė:
Vilniaus ŽalgirisToplygaMindaugas Kasperūnas
Rodyti daugiau žymių