Toplygos turo anonsas: ar „Kauno Žalgiris“ nutrauks lygiųjų seriją?

Vilniaus „Riteriai“ – „Panevėžys“. Gegužės 15 dieną, 20 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.
Pirmojo rato dvikovoje panevėžiečiai iškovojo nelengvą pergalę.
Toplygoje „Riteriai“ įvarčio negali pelnyti jau septyneriose rungtynėse iš eilės, pastarąjį kartą buvo pasižymėta kovo 20 dienos mače su FA „Šiauliai“. Sostinės klubas jau kurį laiką rungtyniauja be Vasilije Radenovičiaus ir Amaro Drinos, tiesa, praėjusią savaitę Telšiuose pirmą kartą šiame sezone buvo registruotas traumą praėjusiais metais patyręs vidurio gynėjas Milanas Rutkovskis. Panevėžiečiams atsipalaidavimas gali kainuoti brangiai – 2025-ųjų sezone buvo patirti du pralaimėjimai.
„Panevėžys“ su naujojo stratego atvykimu pagerino savo žaidimo kokybę ir antrąjį ratą pradėjo sėkmingiau negu pirmąjį. Vis dėlto Toni Korkeakunno treniruojama komanda sėkmingiau pasirodo namų susitikimuose, savo ruožtu, svečiuose patirtos trys nesėkmės iš eilės. Gegužės 15-ąją futbolo specialistas švęs savo gimtadienį, tad futbolininkai turės papildomą motyvaciją padovanoti pergalę. Banguotai rungtyniaujantis „Panevėžys“ penktadienį sostinėje grumsis be saugo Mato Ramanausko, kuris surinko keturias geltonas korteles ir yra diskvalifikuotas.
„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 16 dieną, 14.15 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 5:0.
1-ąją bei 9-ąją vietas užimančių ekipų akistata bus transliuojama BTV kanalu.
Čempionato lyderiai antrose rungtynėse iš eilės pergalę paleido paskutinėmis minutėmis ir leido artimiausiems konkurentams sumažinti deficitą iki 4 taškų. Kauniečių strigimas sietinas su suprastėjusia gynyba – „sausus“ vartus pastarąjį kartą pavyko išlaikyti su „Riteriais“. Be to, dėl diskvalifikacijos šeštadienio dvikovą turės praleisti vidurio gynėjas Antonas Tolordava. Vis dėlto „Kauno Žalgiris“ namų dvikovose prieš šiauliečius per aštuonis sužaistus mačus nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, pasiekdamas šešias pergales.
Saulės miesto komanda po ilgesnės pertraukos vėl sužaidė lygiosiomis. Po tašką buvo pasidalinta su turnyro lentelės kaimynu, tad 12 taškų turinti FA „Šiauliai“ žengia devinta. Naujasis strategas ir toliau verčiasi aptrupėjusia sudėtimi – praėjusiame susitikime su Kauno rajono „Hegelmann“ atlikti vos trys keitimai, maža to, vienas iš trejeto – Sammy Skytte – atsisveikino su komanda. Kol kas šiame sezone geltonai juodiems nepavyko pasiekti pergalės svečiuose – įgyvendinti tą šeštadienį bus labai sunku.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 16 dieną, 17 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.
Mėlynai balti užbaigs trejų iš eilės namų rungtynių seriją.
Raudondvaryje susigrums dvi itin reikšmingų netekčių sudėtyje turinčios komandos. „Hegelmann“ gretose iš rikiuotės iškrito skirtingų pozicijų žaidėjai, tad trenerių štabas praėjusiame mače atliko vos vieną keitimą, kai traumą patyrė Esmilis Kaušinis. Nesiklostant poziciniam žaidimui, mėlynai balti pradėjo puikiai išnaudoti standartines situacijas – pastarieji 4 įvarčiai buvo pelnyti jų metu. Abi savo pergales Kauno rajono klubas pasiekė žaidžiant savo sirgalių akivaizdoje, tad Raudondvaryje galima tikėtis atkaklios kovos.
Savo ruožtu marijampoliečiai irgi dar nėra svečių stadionų palikę pergalingomis nuotaikomis, juose kol kas per rungtynes nepavyko pelnyti daugiau vieno įvarčio. Donato Vencevičiaus kariauna pergalės neiškovoja trijuose mačuose iš eilės ir su 18 taškų žengia šešta, tačiau nugalėjusi gali vėl sugrįžti į pirmąjį penketą. Įvertinus netektis tarp atakuojančių futbolininkų, geru ženklu „Sūduvai“ turėjo tapti Meinardo Mikulėno pelnytas įvartis. Tiesa, susidarė problemos ir gynybos grandyje – prie negalėjusio žaisti Henry Uzochukwu prisidėjo ir Markas Beneta.
Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 16 dieną, 18.30 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.
Ekipos per artimiausias dienas du kartus paeiliui susigrums Telšiuose.
„Džiugas“ jau kurį laiką gali pasigirti vis skambesniais pasiekimais, tačiau viena neatlikta užduotis džiugiečius kamuoja nuo 2021 metų – dar nė sykio namuose nepavyko įveikti „Bangos“. Dešimt nesėkmingų bandymų gali virsti istorija ir tam pagrindo tikrai yra. Žemaitijos sostinės atstovai su 24 taškais turnyro lentelėje žengia antri bei esminėse pozicijose turi pagrindinius žaidėjus. Jau kurį laiką ekipai nepadeda brazilas Pedro Bahia, tačiau tarp rotacijos futbolininkų ne kartą apie save ryškiau priminė Deitonas Vinckus.
Gargždiškiai nenusileidžia niekam jau nuo 7-ojo turo – lygiąsias keičia pergalė, o septynerių nepralaimėtų rungtynių serija šiuo metu yra ilgiausia Toplygoje. Įdomu, kokiomis taktikomis žais abi ekipos, kadangi gegužės 20-ąją Telšiuose vyks svarbesnė LFF taurės aštuntfinalio akistata. Lietuvos čempionate dvikovos dažniausiai būna itin nerezultatyvios – per pastaruosius penkis susitikimus komandos kartu nepelnė daugiau vieno įvarčio. Dėl diskvalifikacijos svečiams šį kartą negalės padėti gynėjas Natanas Žebrauskas.
Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 17 dieną, 14.15 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1.
Ar žalgiriečiai pasieks revanšą, bus galima įsitikinti stebint transliaciją BTV kanalu.
Antrame rate labai solidų puolimą demonstruojanti „TransINVEST“ komanda savo kraityje turi 22 taškus ir 3 taškais lenkia „Žalgirį“. Nesėkmingą tarpusavio mačų seriją 2024 metais Mariaus Stankevičiaus kariauna nutraukė pasiekdama puikią pergalę pirmame rate. Penkerių nepralaimėtų rungtynių seriją Vilniaus rajono komanda tęsia be Edvino Girdvainio, Oscaro Boatengo, Artūro Žulpos ir Nana Akosah-Bempah. Stratego laimei, atakuojančių futbolininkų gretos yra gausios – „Žalgiriui“ išsaugoti „sausus“ vartus bus sudėtinga.
Prabėgus daugiau negu trečdaliui sezono, akivaizdu, jog žalgiriečiai neturi didelių problemų rungtyniaujant svečiuose – patirta tik viena nesėkmė Panevėžyje ir surinkta tašku mažiau negu žaidžiant namuose. Tiesa, į Galinėje įsikūrusį stadioną sugužės daug „Žalgirio“ sirgalių, tad žaliai balti rungtyniaus tarsi sau įprastoje atmosferoje. Nors komandos puolimas dar gana nestabilus, tačiau pozityvo dabar suteikia rezultatyviais veiksmais išsiskiriantis Bryanas Teixeira bei starto sudėtyje Marijampolėje pasirodęs Matas Vareika.
