„Aston Villa“ iš „Liverpool“ nugvelbė kelialapį į Čempionų lygą

2026 m. gegužės 16 d. 09:00
Anglijos „Premier“ lygoje bilietą į kito sezono Čempionų lygą sugebėjo įsidėti Birmingamo „Aston Villa“ klubas, kuris dar šiemet kovos Europos lygos finale. Birmingamas namuose 4:2 nugalėjo vis dar čempioną „Liverpool“ ir aplenkė juos turnyrinėje lentelėje. Klubai iki šios penktadienio dvikovos turėjo po 59 taškus ir kovojo dėl ketvirtosios pozicijos.
Rezultatui esant 2:1, Ollie Watkinsas išvedė „Aston Villa“ į priekį 3:1, o tašką padėjo Johnas McGinnas. Visgi, jau per pridėtą laiką savo antrąjį įvartį pelnė V. van Dijkas.
Ši pergalė reiškė, kad „Aston Villa“ su 62 taškai nebenukris žemiau penktos vietos, kuri garantuoja vietą Čempionų lygoje.
Tuo tarpu „Liverpool“ su 59 taškais dėl garantuotos vietos Čempionų lygoje dar turės pakovoti kitame lemiamame ture.
Buvę Anglijos čempionai grumsis su „Berndford“ ekipa, kuri pergalės atveju dar turi šansų prasimušti į Europos konferencijos lygos kvalifikaciją.
