„Aston Villa“ iš „Liverpool“ nugvelbė kelialapį į Čempionų lygą

Rezultatui esant 2:1, Ollie Watkinsas išvedė „Aston Villa“ į priekį 3:1, o tašką padėjo Johnas McGinnas. Visgi, jau per pridėtą laiką savo antrąjį įvartį pelnė V. van Dijkas.
Ši pergalė reiškė, kad „Aston Villa“ su 62 taškai nebenukris žemiau penktos vietos, kuri garantuoja vietą Čempionų lygoje.
Tuo tarpu „Liverpool“ su 59 taškais dėl garantuotos vietos Čempionų lygoje dar turės pakovoti kitame lemiamame ture.
Buvę Anglijos čempionai grumsis su „Berndford“ ekipa, kuri pergalės atveju dar turi šansų prasimušti į Europos konferencijos lygos kvalifikaciją.