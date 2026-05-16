„Hegelmann“ sugebėjo išplėšti iš „Sudūvos“ tašką

Prasidėjus susitikimui aktyvesni buvo marijampoliečiai – Ernestas Stočkūnas ir Faustas Steponavičius pykštelėjo iš toli, o dovanėlės iš varžovų gynėjų sulaukęs Meinardas Mikulėnas sužaidė netiksliai.
Pirmasis įvartis krito sužaidus 18 minučių – varžovą suklaidinęs į tolimąjį viršutinį vartų kampą tiksliai smūgiavo Ibrahimas Seckas, o netrukus pusiausvyrą atstatė mėlynai baltų ekipos puolėjas Kaderas Njoya Abdelas.
Susiję straipsniai
37 minutę vos varžovui kamuolio nepadovanojo marijampoliečių vartininkas Ignas Plūkas, kuris jau netrukus komandą turėjo gelbėti ir po Donato Kazlausko bandymo.
Antrosios rungtynių dalies viduryje komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais – K. N. Abdelas kontratakos metu pabėgo nuo varžovų gynėjų, tačiau sėkmingai sužaidė I. Plūkas, o sūduviečio Sidy Sanokho smūgiuotą kamuolį sugavo R. Bagdonavičius.
78-oji minutė buvo paženklinta dar vienu įvarčiu – po I. Secko perdavimo preciziškai tiksliai į tolimąjį apatinį vartų kampą smūgiavo Yusuke Omori.
Pačioje susitikimo pabaigoje Kauno rajono ekipos žaidėjas K. N. Abdelas galingai pykštelėjo į viršutinį vartų kampą ir padovanojo komandai tašką.