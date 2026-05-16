„Manchester City“ šeštą kartą pakartojo įspūdingą pasiekimą – per sezoną laimėjo dvi taures

A. Semenyo tapo pirmuoju Ganos futbolininku, pasižymėjusiu FA taurės finalo rungtynėse. „Manchester City“ laimėjo FA taurę aštuntą kartą klubo istorijoje (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023, 2026).
Tai jau antrasis „Manchester City“ klubo trofėjus – jis laimėjo ir „Carabao“ trofėjų.
Be kitą to, Mančesterio komanda tapo pirmąja istorijoje, laimėjusia visas šešias FA taurės ir tiek pat „Carabao“ taures vieno sezono metu.
„Manchester City“ gali sezoną vainikuoti ir triguba sėkme – ekipa išlieka pretendente laimėti Anglijos čempionatą, tačiau prieš paskutinė turą nuo pirmaujančio Londono „Arsenal“ atsilieka 2 taškais.