Dar vienas tragiškas Vilniaus „Žalgirio“ mačas – gavo jau penktą antausį Toplygoje

2026 m. gegužės 17 d. 17:30
Paskutinis 14-ojo Toplygos turo susitikimas įvyko sekmadienį Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono „TransINVEST“ minimaliu rezultatu 1:0 (1:0) pranoko savęs ieškantį ir trenerius keičiantį Vilniaus „Žalgirį“.
Tad naujuoju strategu tapęs Andrius Skerla neranda pergalingos formulės, kuri padėtų legendiniam klubui išsikrapštyti iš vidutiniokų zonos.
Per pirmąsias 15 minučių Carlosas Olsesas nutraukė pavojingą Mykola Musolitino perdavimą, svečiai atsakė pavojingu smūgiu virš vartų, kurį atliko Klaudijus Upstas, 17-ąją minutę Jehoras Glušačius atiko bandymą greta vartų stačiakampio.
Vilniaus Žalgirio stadionas ir Andrius Skerla ekrane
Vyginto Skaraičio nuotr.
Žalgiriečių gaisrą gesinti teko 35-ąją minutę, kai Saba Mamacašvilis atliko stiprų perdavimą Liviu Antalio link, kelią įvarčiui užkirto Ričardas Šveikauskas.
Jau kitoje atakoje įspūdingą epizodą sukūrė Xabi Auzmendi, kuris būdamas toli nuo vartų pamatė, kad sostinės vartininkas yra išėjęs iš vartų. Tad jis beveik nuo vidurio smūgiavo,  kamuolį perkėlė per vartininką C. Olsesą bei savo ekipą 36-ąją min. išvedė į priekį.
Savąjį šansą pirmojo kėlinio pabaigoje turėjo ir J. Glušačius, šįkart ukrainietis pataikė į išorinę vartų tinklo pusę, vėliau X. Auzmendi nepavyko pramužti C. Olseso ginamų vartų.
59-ąją minutę baudinio nerealizavo Stefanas Miloševičius – po S. Mamacašvilio pražangos baudos aikštelėje prie 11 metrų atžymos stojęs juodkalnietis kamuolį sukirto su skersiniu.
Vilniaus Žalgiris
V. Skaraičio nuotr.
Deividas Šešplaukis sukūrė nuostabią progą komandos draugui, visgi, Nikola Petkovičius vienos geriausių progų susitikime neišnaudojo. 78-ąją minutę Bryanas Teixeira rengė greitą ataką, kamuolys skriejo į vartų konstrukciją.
87-ąją minutę M. Musolotinas prasiveržęs dešiniuoju kraštu surado S. Miloševičių, puolėjas kamuolio galva iš geros padėties į vartų tinklą nepasiuntė. Taip rungtynės ir baigėsi – „TransINVEST“ laimėjo vieno įvarčio skirtumu.
Pasibaigus 14-ajam Toplygos turui „TransINVEST“ su 25 taškais pakilo į 2-ąją turnyro lentelės poziciją, „Žalgiris“, savi sąskaitoje turintis 19 taškų, rikiuojasi penktas. Tiek pat taškų turi ir Marijampolės „Sūduva“.
