Londono „Chelsea“ apsisprendė – įvardijo naujo trenerio pavardę

2026 m. gegužės 17 d. 13:41
Buvęs Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso paskirtas Londono „Chelsea“ treneriu, pranešė Londono klubo spaudos tarnyba.
44 metų ispanas pasirašė ketverių metų sutartį su Londono klubu, kuri įsigalios liepos 1 d. Jei viskas seksis gerai, Ispanijos specialistas klubui vadovaus iki 2030 metų.
Šiame sezone Londono klubas atleido du trenerius – Enzo Marescą ir Liamą Roseniorą. Šiuo metu laikinuoju vyriausiuoju treneriu dirba Calumas McFarlane'as.
Jam vadovaujant, „Chelsea“ užima devintąją vietą Anglijos „Premier“ lygoje. Londono klubas šeštadienį 0:1 pralaimėjo „Manchester City“ ekipai FA taurės finale.
„Chelsea yra vienas didžiausių klubų pasaulyje. Nepaprastai didžiuojuosi perimdamas šio puikaus klubo trenerio pareigas.
Iš pokalbių su „Chelsea“ valdyba ir sporto vadovybe akivaizdu, kad turime panašių ambicijų. Norime sukurti komandą, gebančią nuolat žaisti aukščiausiame lygyje ir kovoti dėl trofėjų.
Komandoje gausu talentingų žaidėjų, o šis klubas turi milžinišką potencialą, todėl man didelė garbė perimti vadovavimą. Dabar turime sutelkti dėmesį į sunkų darbą, tinkamos kultūros kūrimą ir trofėjų laimėjimą“, – sakė X. Alonso.
Anksčiau buvo paskelbta, kad kitą sezoną naujuoju Madrido „Real“ treneriu taps Jose Mourinho. 63 metų portugalų treneris Ispanijos sostinės klubui vadovavo nuo 2010 iki 2013 m.
