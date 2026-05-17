Po dar vieno antausio „Žalgirio“ treneris A. Skerla netylėjo: „Jau reikia ir man prisiimti atsakomybę“

Aikštės šeimininkų pergalę lėmė Xabi Auzmendi įvartis 36 min. Perbėgęs vidurio liniją ispanas pastebėjo, jog Carlosas Olsesas atsitraukęs nuo vartų, galingai smūgiavo iš toli ir „Žalgirio“ vartininkui nepavyko pasiekti virš galvos praskriejusio kamuolio.
Daug itin pavojingų progų pirmajame kėlinyje komandos nesukūrė. Po pertraukos aikštėje vėl vyko kietas ir atkaklus žaidimas.
Įsibėgėjant antrai rungtynių pusei kamuolys buvo dar kartą atsidūręs „Žalgirio“ vartuose, tačiau rezultatas nepasikeitė.
54 min. teisėjas Donatas Rumšas skyrė baudinį į svečių vartus už Saba Mamacašvilio pražangą prieš X. Auzmendi. Kamuolį ant 11 m žymos pasistatęs Stefanas Miloševičius pasiruošė smūgiui. Bet arbitras netrukus nutarė pasinaudoti VAR pagalba ir peržiūrėti situaciją ekrane.
Jis sušvilpė ir parodė peržiūrą simbolizuojantį veiksmą. O „TransINVEST“ legionierius švilpuką suprato kaip signalą atlikti baudinį ir jį realizavo.
Tačiau įvartis nebuvo įskaitytas. Visgi prie ekrano nubėgęs D. Rumšas po poros minučių patvirtino – pražanga buvo, ir nurodė pakartoti baudinį. Antrasis S. Miloševičiaus bandymas nebuvo sėkmingas – jo smūgiuotas kamuolys atsimušė į skersinį.
Susiję straipsniai
Šeimininkai sėkmingai stabdė žalgiriečių atakas. Ievos Markūnaitės nuotr. Po dešimties minučių dvi iš eilės progas įmušti turėjo triukšmingo sirgalių būrio palaikomi žalgiriečiai – 67 min. Marko Capanas baudos smūgiu pasiuntė kamuolį šalia vartų, o netrukus Deividas Šešplaukis atliko pavojingą tolimą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau Nikola Petkovičius nepasiekė kamuolio.
78 min. pasižymėti galėjo ir Bryanas Teixeira, bet prieš jį atsidūręs „TransINVEST“ vartininkas Mantas Bertašius sutrukdė žalgiriečiui ir šio paridentas kamuolys nuo virpsto atsidūrė užribyje.
Paskutinę teisėjo pridėto laiko minutę „Žalgiris“ net du kartus kėlė kampinį prie šeimininkų vartų. Prie šių atakų prisijungė ir į varžovų baudos aikštelę atskubėjęs C. Olsesas. Tačiau išplėšti bent tašką žalgiriečiams nepavyko.
„Jau reikia ir man prisiimti atsakomybę, nes esu šioje komandoje mėnesį ir matau, kad man labai sunkiai sekasi kažką pakeisti.
Kai kurie momentai yra geresni, laimime rungtynes, atrodo, kad kažkas pasikeis. Analizuojame klaidas, kurias darome, bet jos nuolat grįžta.
Sunku įlįsti į žaidėjų vidų. Nežinau, kaip jie jaučiasi, ar ir toliau nepasitiki savimi. Man sunkiai sekasi pakeisti šią situaciją. Ir žaidėjų neturiu daug – yra keletas netekčių.
Bet daugiau tikiuosi iš tų žaidėjų, kurie eina į aikštę. Ir sirgaliai tikisi. Labiausiai gaila, kad juos nuviliame“, – po mačo sakė „Žalgirio“ strategas Andrius Skerla.
Klubo vadovai šią savaitę tinklalaidėje „Trise valtyje“ atskleidė, jog atsidarius vasaros perėjimų langui „Žalgirį“ turėtų papildyti keletas futbolininkų. A. Skerla, kalbėdamas apie gretų sustiprinimą, sakė: „Šiuo metu galvoju apie esamą situaciją. Jau prieš mėnesį kalbėjome, kad papildymo reikės. Yra kandidatai, kuriuos peržiūrime. Reikia šviežio kraujo, reikia konkurencijos, reikia, kad žaidėjai suprastų, jog būtina konkuruoti. O šiuo metu konkurencijos nėra. Nes futbolininkas, net ir sužaidęs blogiau, mato, kad ir toliau rungtyniaus.“
„Žalgiris“ jau antrą kartą šį sezoną neatsilaikė prieš „TransINVEST“ – pirmajame rate Viniaus rajono komandai nusileido 1:2.
Per 14 turų 19 taškų surinkę žalgiriečiai „Toplygoje“ žengia penkti. O nepralaimėtų rungtynių seriją iki šešių pratęsęs „TransINVEST“ su 25 taškais pakilo į antrąją poziciją.
„Konkurencija lygoje didelė, daug komandų šalia viena kitos. Kiekvienas iš kiekvieno gali atimti taškus“, – pastebėjo A. Skerla.
Kitas „Toplygos“ rungtynes „Žalgiris“ žais gegužės 24 d. namuose su Kauno rajono „Hegelmann“.
„Žalgirį“ atlydėjo gausus sirgalių būrys.
Komandų sudėtys:
Vilniaus r. „TransINVEST“: Mantas Bertašius, Dominykas Barauskas, Ričardas Šveikauskas, Bruno Tavaresas (68 min. Hideyasu Tanaka), Xabi Auzmendi (81 min. Emmanuelis Koffi), Ikeras Bilbao, Jehoras Glušačius (81 min. Jeudi Stevensonas), Edvinas Kloniūnas, Mykola Musolitinas, Domantas Šluta (69 min. Denisas Bošnjakas), Stefanas Miloševičius.
Atsargoje: Julius Virvilas, Edvinas Girdvainis, Deividas Česnauskis, Nojus Petkus, Tomi Adeloye, Tomas Steponavičius.
Vilniaus „Žalgiris“: Carlosas Olsesas, Petaras Bosančičius, Jurijus Kendyšas, Saba Mamacašvili (61 min. Deividas Šešplaukis), Grigore Turda, Klaudijus Upstas, Marko Capanas, Paulius Golubickas, Matas Vareika (79 min. Nemanja Mihajlovičius), Liviu Antalis (61 min. Nikola Petkovičius), Bryanas Teixeira.
Atsargoje: Dominykas Čekavičius, Vincentas Šarkauskas, Patrikas Matyžonokas, Vytis Pavilonis, Martynas Šetkus, Kajus Bička, Ousmane Seckas.