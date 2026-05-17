Trečiąją vietą užėmusios „Manchester United“ kapitonas pakartojo beveik nepasiekiamą lygos rekordą

„Manchester United“ ekipa žaidė su 16-oje vietoje esančiu „Nottingham Forest“ ir nugalėjo jį 3:2. 76-ąją min. rezultatą iki 3:1 padidino Bryanas Mbeubo, kuris kyštelėjęs koją pakeitė kamuolio skriejimo kryptį.
Tačiau daugelis puolė sveikinti ne tik įvartį pelniusi žaidėją, bet ir portugalą Bruno Fernandesą, kuris atliko rezultatyvų perdavimą.
Mat tai buco „Manchester United“ kapitono 20-asis rezultatyvus perdavimas „Premier“ lygoje per vieną sezoną. Jis pakartojo šios statistikos rekordą – po tiek pat rezultatyvių perdavimų per sezoną yra pavykę atlikti Kevinui De Bruyne (2020-aisiais) ir Thierry Henry (2003-siais).
Futbolininkas dar turi vieną šansą tapti vienvaldžiu rekordo autoriumi, nes gegužės 24 dieną „Manchester United“ kovos paskutiniame čempionato mače su „Brighton“.
Mančesterio ekipa jau gali būti rami – ji iškovos trečiąją vietą „Premier“ lygoje, nes ketvirtas žengianti Birmingamo „Aston Villa“ atsilieka 6 taškais.
Taip pat „United“ negali pasivyti antroje vietoje esančios „Manchester City“, kuris atitrūkęs 9 taškais.
„Manchester United“ trečią vietą užima pirmą kartą nuo 2023 metų – aukščiau klubas nebuvo pakilęs nuo 2021 metų sezono, o čempiono titulą buvo laimėjęs tik 2013-siais.
Vis dar atkakliai vyksta kova dėl galimybių kitame sezone varžytis tarptautinėje arenoje. „Brendford“ po pergalės galėjo pakilti iki klubų, kurie kovoja dėl kelialapių į Europos lygą, tačiau sužaidė 2:2 su „Crystal Palace“ ir turi 52 taškus.
Tuo tarpu „Brighton“ nusileido „Leeds United“ 0:1 ir turi 53 taškus bei užima septintąją poziciją. Tad viskas spręsis paskutiniame čempionato ture.
Sekmadienio Premier lygos mačai:
„Manchester United“ – „Nottingham Forest“ 3:2
„Brentford“ – „Crystal Palace“ 2:2
Liverpulio „Everton“ – „Sunderland“ 1 3
„Leeds United“ – „Brighton“ 1:0
„Wolves“ – „Fulham“ 1:1
„Newcastle United“ – „West Ham United“ 0:0