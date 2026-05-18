Dovana sostinės naujagimiams – 5000 mažųjų Vilniaus „Žalgirio“ marškinėlių

Iniciatyva pirmadienį, gegužės 18 d., oficialiai pristatyta Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
Pirmieji „Žalgirio“ šliaužtinukai, kurie yra panašūs į oficialius komandos rungtynių marškinėlius, simboliškai įteikti neseniai šioje įstaigoje mažylių susilaukusioms šeimoms.
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pabrėžė, kad ši iniciatyva gražiai sujungia miestą, sportą ir jaunas šeimas.
„Vilnius auga kiekvieną dieną – kartu su kiekvienu nauju vilniečiu. Man pačiam apsilankymas klinikoje sukėlė malonius prisiminimus. Abi mano dukros gimė šioje vietoje, Vilniaus mieste, ir būdamas čia visuomet galvojau apie vilnietišką identitetą. Sportas yra miesto tapatybės dalis. Su šia dovana per sportą kuriamas ryšys su miestu nuo pirmųjų gyvenimo dienų“, – sakė meras.
„Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas teigė, kad ši iniciatyva gimė iš noro dar labiau susieti klubą su miestu. Kuriant dizainą ir renkantis gaminį buvo konsultuojamasi su jaunomis mamomis, daug dėmesio skirta kokybei, patogiai medžiagai, rankovėms ir užsegimams.
„Nuo atėjimo į klubą turėjau mažą svajonę – rasti būdą, kaip kiekvienam Vilniaus naujagimiui padovanoti „Žalgirio“ šliaužtinukus. Tai atrodė didelis ir brangus projektas, bet jo vertė – sunkiai įkainojama. Idėją pavyko įgyvendinti per kelis mėnesius. Smagu, kad sulaukėme partnerių, Vilniaus miesto savivaldybės palaikymo ir ši svajonė tampa realybe. „Žalgiris“ vienija – nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų“, – kalbėjo A. Tapinas.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorė med. dr. Aušra Bilotienė Motiejūnienė džiaugėsi, kad dovana šeimas pasieks ypatingu jų gyvenimo momentu.
„Naujagimio atėjimas į pasaulį yra viena jautriausių ir gražiausių akimirkų šeimos gyvenime. Smagu, kad šią akimirką nuo šiol lydės ir tokia prasminga miesto klubo dovana. Tai ne tik praktiškas daiktas, bet ir gražus dėmesio ženklas šeimoms, kurios iš mūsų ligoninės iškeliauja pradėti naujo gyvenimo etapo. Tai pirmoji tokia su sportu susijusi iniciatyva. Džiaugiamės galėdami prisidėti“, – teigė ligoninės vadovė.
Iš viso šiais metais planuojama išdalyti 5000 „Žalgirio“ šliaužtinukų. Nuo klubo gimtadienio – gegužės 16-osios – jie bus paskirstyti Vilniaus gimdymo įstaigoms ir kartu su klubo linkėjimais įteikiami šeimoms.
„Žalgiris“ taip pat pasirūpins šeimomis, kurių vaikai gimė 2026 metais. kiek anksčiau, prieš iniciatyvos oficialų startą. Šios šeimos galės užsiregistruoti tam skirtoje anketoje ir, pateikusios gimimo liudijimą, atsiimti „Žalgirio“ dovaną.
