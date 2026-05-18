Merginų U17 futbolo rinktinės treneris: „Mes arba laimime, arba kažką išmokstame“

Pirmoje dvikovoje lietuvaitės užtikrintai 4:1 sutriuškino Azerbaidžano ekipą, vėliau dramatiškai paskutinėmis minutėmis 0:1 pralaimėjo Sakartvelui, o turnyrą užbaigė skaudžiu pralaimėjimu 0:4 Rumunijos komandai, kuri laimėjo visas žaistas rungtynes.
Po turnyro jį reziumavo ir aptarė rinktinės vyriausiasis treneris Vadimas Carabetchi.
„Prieš turnyrą mūsų pagrindinis akcentas buvo pamatyti ir išbandyti visas žaidėjas, tačiau tuo pat metu ir visose rungtynėse būti kompetetyviais. Tokiuose tokio amžiaus rinktinių turnyruose prioritetas yra padėti futbolininkėms adaptuotis prie tarptautinio lygio, suprasti, ko iš jų norime aikštėje ir už jos ribų, taip pat įgauti patirties skirtingose rungtynių situacijose.
Susiję straipsniai
Žinoma, norėjome kautis ir pasiekti teigiamus rezultatus, tačiau didesnis tikslas buvo įvertinti žaidėjas, pamatyti jų progresą ir padėti joms augti individualiai ir kaip komandai“, – akcentavo treneris.
Pirmose rungtynėse lietuvaitės 4:0 nugalėjo Azerbaidžano komandą ir, kaip teigė treneris, prie to itin prisidėjo du lemiamais momentais pelnyti įvarčiai.
„Kas man labiausiai patiko, tai buvo komandos požiūris ir nusiteikimas, ypač turint omenyje tai, kad daugumai šioje amžiaus grupėje tai buvo pirmasis kartas. Žaidėme aktyviai, spaudėme varžoves, buvome organizuotos su kamuoliu ir be jo.
Tose rungtynėse mums pavyko įmušti du svarbius įvarčius – pirmo kėlinio pradžioje ir pabaigoje. Šie įvarčiai padėjo žaidėjoms psichologiškai. Ypatingai antrasis smūgis suteikė žaidėjoms papildomo pasitikėjimo ir leido mums po pertraukos rungtynes kontroliuoti su dar didesne ramybe ir suteikė pasitikėjimo žaidėjoms, kurios į aikštę žengė po pertraukos“, – mintimis dalinosi jis.
Kalbėdamas apie antrąjį susitikimą, minimaliu skirtumu pralaimėtą kartvelėms, treneris teigė, kad ten teisingesnė baigtis būtų buvusi lygiosios.
„Tai buvo labai lygios rungtynės ir manau, kad lygus rezultatas būtų veiksmą atspindėjęs teisingai, nes abi komandos turėjo savų momentų ir galimybių. Deja, bet mažos detalės nulėmė dvikovos pabaigą, tai žaidėjoms taps dar viena svarbia pamoka tarptautiniame lygyje“, – svarstė treneris.
Paskutinėje dvikovoje lietuvaitės 0:4 pralaimėjo rumunėms, o treneris teigė kad pastarosios buvo stipriausia komanda ir pelnytai laimėjo visas trejas žaistas rungtynes.
„Rumunija turnyro metu rodė labai gerą kokybę ir pelnytai laimėjo visus tris susitikimus. Tai turbūt buvo stabiliausia komanda, ypatingai kalbant apie intensyvumą, fizinį pasirengimą ir efektyvumą lemiamais momentais.
Mes arba laimime, arba kažką išmokstame, tad ir šios rungtynės tapo gera pamoka. Rungtynės prieš stiprias varžoves padeda suprasti šio lygio reikalavimus ir parodo mums, kur dar turime toliau tobulėti“, – akcentavo treneris.
Užbaigdamas treneris teigė, jog šis turnyras buvo gera proga pamatyti futbolininkes prieš laukiančius testus ateityje.
„Vienas iš pozityviausių dalykų buvo tai, kad galėjome pamatyti visas su mumis buvusias rinktinės kandidates, taip pat tai buvo geras pasirengimas Baltijos taurės turnyrui, kuris vyks vasarą. Grupėje pamatėme gerą potencialą, stiprią komandinę dvasią ir norą mokytis ir kautis. Tikiuosi, kad žaidėjos pasiims patirtis iš visų rungtynių, perkels jas į klubus ir kitas rinktinės stovyklas.
Apskritai, stovykla buvo labai naudingas žingsnis žaidėjų tobulėjime ir svarbi mums, kaip štabui, statant komandos ateitį“, – užbaigė jis.