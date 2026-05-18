W. Rooney į miltus sumalė M. Salah – siūlo neleisti egiptiečiui atsisveikinti su sirgaliais

M. Salah socialiniuose tinkluose pažėrė kritikos dabartiniam „Liverpool“ žaidimo stiliui.
„Mačiau, kaip šis klubas iš abejojančių virto tikinčiaisiais, o iš tikinčiųjų – čempionais. Tam reikėjo sunkaus darbo ir aš visada dariau viską, ką galėjau, kad padėčiau klubui tai pasiekti. Niekas manęs nedaro labiau besididžiuojančio.
Mūsų griūtis ir dar vienas pralaimėjimas šiame sezone buvo labai skausmingas ir to nenusipelnė mūsų gerbėjai. Noriu, kad „Liverpool“ vėl taptų be perstojo atakuojanti komanda, kurios bijo varžovai. Ir vėl taptų komanda, kuri laimi trofėjus.
Tokį futbolą aš moku žaisti ir tai yra tapatybė, kurią reikia susigrąžinti ir išsaugoti visam laikui. Ji negali būti derybų objektas. Kiekvienas, prisijungęs prie šio klubo, turėtų prie jos prisitaikyti“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Salah.
Su tokiomis puolėjo mintimis sutiko būtys kitų „Liverpool“ futbolininkų – Dominiką Szoboszlai‘ų, Florianą Wirtzą, Hugo Ekitike, Curtis Jonesas, Andy Robertsonas ir daugelis kitų žaidėjų.
Visgi „Manchester United“ ir Liverpulio „Everton“ legenda Wayne‘as Rooney yra įsitikinęs, jog toks M. Salah pasisakymas yra akivaizdus trenerio Arne Sloto puolimas ir egiptietis turėtų būti pašalintas iš komandos paskutinėms rungtynėms,
„Man liūdna matyti tai pabaigoje, po visa to, ką jis padarė ir pasiekė Liverpulyje. Jam nėra tikslo išeiti ir dar kartą įkąsti A. Slotui.
Jis nori žaisti sunkiojo metalo futbolą. Kitaip tariant, jis sako, kad nori Jurgeno Kloppo futbolo. Nemanau, kad Mo Salah dabar galėtų žaisti tokio stiliaus futbolą. Manau, kad jo kojos nebe tokios, kad galėtų žaisti tokiu dideliu tempu ir intensyvumu.
Jei būčiau Arne Slotas, paskutinėse rungtynėse jo nebūtų net arti stadiono. Turėjau tą pačią patirtį su Alexu Fergusonu. Turėjau nesutarimų ir susipykau, o per paskutines Alexo Fergusono rungtynes „Old Trafford“ stadione jis dėl šios priežasties neįtraukė manęs į sudėtį.
Jis tarsi numetė granatą ir pasakė, kad nepasitiki Arne Slotu ir vos kartu nenumetė savo komandos draugų, kurie bus ten kitą sezoną“, – pareiškė anglas.
M. Salah dar gruodžio mėnesį prakalbo apie prastus santykius su treneriu, o vėliau pareiškė, kad šis sezonas yra paskutinis „Liverpool“ komandoje.
Paskutinės rungtynės vyks gegužės 24 dieną namuose prieš „Brentford“ ekipą.
Šis sezonas egiptiečiui tikrai nėra įsimintinas. Šį sezoną 33-ejų futbolininkas per 40 mačų pelnė 12 įvarčių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Pasak W. Rooney, M. Salah šiuo pasisakymu norėjo pateisinti savo prastą žaidimą.
„Manau, kad M. Salah bando save pateisinti ir pasijusti geriau, nes turėjo labai prastą sezoną.
Taigi, manau, kad jis pasielgė labai savanaudiškai abu kartus. Gaila, jog gerbėjai bus jo pusėje, bet manau, kad atidžiau panagrinėjus situaciją ir patyrus panašią situaciją persirengimo kambaryje, Mo Salah tiksliai žino, ką daro.
Tai tavo treneris. Negali viešai jo negerbti du kartus taip, kaip jis tai padarė ir likti nenubaustas. Jei būčiau Arne Slot, turėčiau parodyti galią ir tiesiog pasakyti: „klausyk, tu šeštadienį net nepriartėsi prie stadiono, patinka tau tai ar ne“. Labai abejoju, kad jis tai padarys, bet manau, kad turėtų.
Žinoma, jis nusipelno gero atsisveikinimo, bet ar jis to nusipelnė vien dėl to? Jam tai jau antras kartas. Tiesiog gaila matyti, kaip viena iš didžiųjų „Premier“ lygos žaidėjų ikonų palieka „Premier“ lygą, ko gero, tokioje situacijoje“, – savo nuomonę pateikė W. Rooney.
„Liverpool“ klubas šį sezoną užbaigs be titulų ir dar vis nėra užsitikrinęs vietos kitų metų Čempionų lygoje. Šiuo metu A. Sloto auklėtiniai su 59 taškais užima 5-ąją vietą.
Nors sirgaliai jau garsiai išreiškė nepasitenkinimą A. Slotu ir juo demonstruojamu futbolo stiliumi, tačiau klubo vadovybė yra pasiruošusi pasikliauti treneriu ir su juo pasitikti kitą sezoną.
