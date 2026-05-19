„Arsenal“ iki išsvajoto „Premier“ lygos titulo liko vos vienas žingsnis

Pirmadienį Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1:0 (1:0) išvargo pergalę prieš „Burnley“ ekipą.
37-ąją minutę po Bukayo Saka pakelto kampinio Kai'us Havertzas smūgiu su galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
Antrajame kėlinyje to pačio K. Havertzo epizodas sukėlė milžinišką nepasitenkinimo bangą.
Susiję straipsniai
Vokietis iš nugaros atvira koja rėžėsi į varžovo koją, tačiau teisėjas nusprendė puolėjui parodyti geltoną, o ne raudoną kortelę. Epizodą peržiūrėjo ir VAR, bet teisėjo sprendimas liko galioti.
11 prieš 11 žaisti likę „Arsenal“ vaikinai persvaros neiššvaistė bei šventė pergalę.
Londono klubas savo sąskaitoje turi 82 taškus ir 5 taškais lenkia „Manchester City“, kurie dar turi rungtynes atsargoje.
„Arsenal“ paskutinėse rungtynėse susitiks su Londono „Crystal Palace“, o Mančesterio klubui liko rungtynės prieš „Bournemouth“ ir „Aston Villa“.