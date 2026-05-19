Dėl absurdiškai neįvykusių rungtynių „Riteriams“ skirtos dvi nuobaudos

2026 m. gegužės 19 d. 14:54
Praėjusį penktadienį, gegužės 15-ąją, turėjusi vykti Toplygos dvikova tarp dviejų futbolo klubų – Vilniaus „Riterių“ ir FK „Panevėžio“ – neįvyko dėl neatvykusio greitosios pagalbos automobilio.
Bankrutuojantis klubas už tokias paslaugas nesumokėjo, todėl medikų stadione nebuvo. Nesant medikams, rungtynės vykti negali. Vietoje to „Riteriai“ nusprendė surengti treniruotę.
Peržiūrėjusi incidentą Lietuvos futbolo federacija nusprendė skirti nuobaudą.
„LFF Drausmės komitetas nusprendė skirti: VšĮ Futbolo Klubas „Riteriai“ 500 Eur dydžio baudą, komandai FK „Riteriai“ –  techninio pralaimėjimo sankciją, įskaitant FK „Riteriai“ pralaimėjimą rezultatu 0:3 komandos FK „Panevėžys“ naudai“, – teigiama federacijos pranešime.
„Riterių“ klube tiek žaidėjams, tiek treneriams jau kurį laiką nėra mokami atlyginimai.
Rungtynių dieną buvo paskelbta, kad komandą palieka keletas žaidėjų ir treneris.
