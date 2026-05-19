Dėl absurdiškai neįvykusių rungtynių „Riteriams“ skirtos dvi nuobaudos

Bankrutuojantis klubas už tokias paslaugas nesumokėjo, todėl medikų stadione nebuvo. Nesant medikams, rungtynės vykti negali. Vietoje to „Riteriai“ nusprendė surengti treniruotę.
Peržiūrėjusi incidentą Lietuvos futbolo federacija nusprendė skirti nuobaudą.
„LFF Drausmės komitetas nusprendė skirti: VšĮ Futbolo Klubas „Riteriai“ 500 Eur dydžio baudą, komandai FK „Riteriai“ – techninio pralaimėjimo sankciją, įskaitant FK „Riteriai“ pralaimėjimą rezultatu 0:3 komandos FK „Panevėžys“ naudai“, – teigiama federacijos pranešime.
„Riterių“ klube tiek žaidėjams, tiek treneriams jau kurį laiką nėra mokami atlyginimai.
Rungtynių dieną buvo paskelbta, kad komandą palieka keletas žaidėjų ir treneris.