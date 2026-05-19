Legenda tapęs P. Guardiola paliks „Manchester City“: aiškus jo įpėdinis

Tokią naujieną iš pradžių paskelbė BBC, o vėliau patvirtino ir kiti didieji naujienų portalai, tarp jų – ir „New York Times“ priklausantis „The Athletic“. Nepaisant to, kad P. Guardiolos kontraktas galioja dar metams, 55-erių ispanas paliks komandą.
Nuo 2016-ųjų klube dirbęs P. Guardiola su „Manchester City“ laimėjo 6 Anglijos „Premier“ lygos titulus, pagal šį rodiklį visoje lygos istorijoje nusileidžiantis tik legendiniam Alexui Fergusonui (13).
2023-iaisiais jis iškovojo ir UEFA Čempionų lygos trofėjų, tą sezoną taip pat laimėdamas ir Anglijos lygą bei FA taurę. P. Guardiolos „Man City“ priklauso ir visų laikų „Premier“ lygos sezone surinktų taškų rekordas – 2017-18 m. sezone „City“ pasiekė 100 taškų ribą ir iškovojo titulą.
Daugybės su situacija susipažinusių šaltinių teigimu, iš P. Guardiolos Mančesterio klubo vairą perims šį sezoną Londono „Chelsea“ komandoje pradėjęs ispanas Enzo Maresca.
Pasak žurnalisto Fabrizio Romano, šalys jau yra pasiekusios žodinį susitarimą.
Įdomu tai, kad viena iš E. Marescos atleidimo iš „Chelsea“ priežasčių buvo jo pokalbiai su „Man City“ dėl darbo, kai P. Guardiola galiausiai paliks savo postą.
Likus vos vienai savaitei iki sezono pabaigos, Anglijos „Premier“ lygoje „Manchester City“ užima antrąją vietą, penkiais taškais atsilikdami nuo Londono „Arsenal“. „City“ antradienį rungtyniaus su „Bournemouth“ vienuolike.
Sekmadienį, gegužės 25-ąją, vyks paskutinis lygos turas, kurio metu paaiškės čempionas: „Arsenal“ išvykoje kausis su Londono „Crystal Palace“, o „City“ namie kovos su Birmingemo „Aston Villa“.
Norint iškovoti titulą, „Man City“ turi tikėtis „Arsenal“ pralaimėjimo ir patys laimėti likusias dvejas rungtynes.