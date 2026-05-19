Po 22 metų pertraukos „Arsenal“ tapo Anglijos čempionais

Antradienį „Manchester City“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su „Bournemouth“ ekipa, o šis rezultatas lėmė „Arsenal“ titulą.
Mančesterio klubui buvo privaloma pergalė, kuri būtų leidus prieš paskutinį turą nuo lyderiaujančio „Arsenal“ atsilikti 2 taškais.
Šeimininkai į priekį išsiveržė 39-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Eli Junioras Kroupi.
„Miestiečiams“ rezultatą pavyko išlyginti tik paskutinėmis mačo minutėmis.
Prieš paskutinį turą „Arsenal“ turi 82 taškus, o „Manchester City“ – 78.
Paskutinį kartą „Premier“ lygoje Londono klubas triumfavo 2004 metais, o stipriausiu Anglijos klubu „Arsenal“ tapo jau 13-tą kartą.
„Bournemouth“ su 56 taškais užima 6-ąją vietą ir 3 taškais atsilieka nuo „Liverpool“ ekipos, kuri šiuo metu saugo paskutinį kelialapį į UEFA Čempionų lygos. Tiesa, be 3 taškų deficito „Bournemouth“ komandai reikėtų panaikinti ir 6 įvarčių atsilikimą.
