SportasFutbolas

Po 22 metų pertraukos „Arsenal“ tapo Anglijos čempionais

2026 m. gegužės 19 d. 23:36
Lrytas.lt
Londono „Arsenal“ klubas po 22 metų laukimo vėl tapo Anglijos „Premier“ lygos čempionais.
Daugiau nuotraukų (1)
Antradienį „Manchester City“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su „Bournemouth“ ekipa, o šis rezultatas lėmė „Arsenal“ titulą.
Mančesterio klubui buvo privaloma pergalė, kuri būtų leidus prieš paskutinį turą nuo lyderiaujančio „Arsenal“ atsilikti 2 taškais.
Šeimininkai į priekį išsiveržė 39-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Eli Junioras Kroupi.
Susiję straipsniai
Legenda tapęs P. Guardiola paliks „Manchester City“: aiškus jo įpėdinis

Legenda tapęs P. Guardiola paliks „Manchester City“: aiškus jo įpėdinis

„Arsenal“ iki išsvajoto „Premier“ lygos titulo liko vos vienas žingsnis

„Arsenal“ iki išsvajoto „Premier“ lygos titulo liko vos vienas žingsnis

W. Rooney į miltus sumalė M. Salah – siūlo neleisti egiptiečiui atsisveikinti su sirgaliais

W. Rooney į miltus sumalė M. Salah – siūlo neleisti egiptiečiui atsisveikinti su sirgaliais

„Miestiečiams“ rezultatą pavyko išlyginti tik paskutinėmis mačo minutėmis.
Prieš paskutinį turą „Arsenal“ turi 82 taškus, o „Manchester City“ – 78.
Paskutinį kartą „Premier“ lygoje Londono klubas triumfavo 2004 metais, o stipriausiu Anglijos klubu „Arsenal“ tapo jau 13-tą kartą.
„Bournemouth“ su 56 taškais užima 6-ąją vietą ir 3 taškais atsilieka nuo „Liverpool“ ekipos, kuri šiuo metu saugo paskutinį kelialapį į UEFA Čempionų lygos. Tiesa, be 3 taškų deficito „Bournemouth“ komandai reikėtų panaikinti ir 6 įvarčių atsilikimą.
Londono ArsenalManchester CityBournemouth
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.