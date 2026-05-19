Portugalijos rinktinę vėl į priekį ves C. Ronaldo

2026 m. gegužės 19 d. 21:24
Portugalijos rinktinės treneris Roberto Martinezas paskelbė sudėtį, kuria kliausis 2026 metų pasaulio futbolo čempionate.
Į rinktinę ir vėl pateko Portugalijos futbolo legenda Cristiano Ronalo.
Puolėjas galės tapti pirmuoju futbolininku istorijoje, žaidusiu šešiuose pasaulio čempionatuose. Tiesa, tokį patį pasiekimą galės pasiekti ir argentinietis Lionelis Messi.
Nors sąraše yra 27 futbolininkų pavardės, tačiau į čempionatą galės vykti tik 26 žaidėjai. Neabejojama, jog vietos neteks vienas iš vartininkų.
Pasaulio čempionatas vyks birželio 11 – liepos 19 dienomis. Portugalai pateko į vieną grupę su Kongo Demokratine Respublika, Uzbekistanu ir Kolumbija.
Portugalijos rinktinės sudėtis
Vartininkai: Diogo Costa („FC Porto“), Jose Se („Wolverhampton“), Rui Silva (Lisabonos „Sporting“); Ricardo Velho (Ankaros „Genclerbirligi“);
Gynėjai: Diogo Dalotas („Manchester United“); Matheusas Nunesas („Manchester City“), Nelsonas Semedo (Stambulo „Fenerbahce“), Joao Cancelo („Barcelona“), Nuno Mendesas (PSG), Goncalo Inacio (Lisabonos „Sporting“), Renato Veiga („Villarreal“); Ruben Diasas („Manchester City“); Tomas Araujo (Lisabonos „Benfica“);
Saugai: Rubenas Nevesas („Al Hilal“), Samuelis Costa („Mallorca“), Joao Nevesas (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandesas („Manchester United“), Bernardo Silva („Manchester City“);
Puolėjai: Joao Felixas („Al Nassr“), Francisco Trincao (Lisabonos „Sporting“), Francisco Conceicao (Turino „Juventus“), Pedro Neto (Londono „Chelsea“), Rafaelis Leão („AC Milan“), Goncalo Guedesas (San Sebastiano „Real Sociedad“), Goncalo Ramosas (PSG); Cristiano Ronaldo („Al Nassr“).
