Toplygos turo apžvalga: nenuspėjamas pirmasis ketvertas

Sprendimas. Rungtynės tarp šeimininkų Vilniaus „Riterių“ bei „Panevėžio“ neįvyko, nes jų organizatorius neužtikrino greitosios medicinos pagalbos automobilio ir medicinos personalo budėjimo rungtynių metu, taip pažeisdamas TOPLYGOS nuostatų 14.4.1 punktą.
LFF Drausmės komitetas nusprendė „Riteriams“ skirti 500 eurų baudą bei techninį pralaimėjimą rezultatu 0:3.
Nepasižymėjo. „Kauno Žalgiris“ jau ketvirtą kartą iš eilės sužaidė lygiosiomis – šį sykį dvikova su FA „Šiauliai“ baigėsi rezultatu 0:0. Kauniečiai ir toliau žengia pirmi, artimiausią varžovą lenkdami 4 taškais.
Eivino Černiausko treniruojama komanda pirmą kartą šiame sezone mačą paliko nepelniusi įvarčio. Tiesa, žalgiriečiai demonstruoja produktyviausią puolimą ir su 10 praleistų įvarčių – geriausią gynybą.
Kontraktas. Traumų kamuojama Saulės miesto komanda vis dar žengia devinta, tiesa, artimiausiame ture rungtyniaus namuose su „Riteriais“ ir savo poziciją gali pagerinti.
FA „Šiauliai“ pratęsė sutartį iki 2028 metų pabaigos su atakuojančiu saugu Gabrieliumi Micevičiumi. Iš Šeduvos kilęs futbolininkas kol kas šiame sezone yra kamuojamas traumų – sužaistos penkerios rungtynės, per jas atliktas rezultatyvus perdavimas.
Reikšmė. Gana nerezultatyviame 14-ajame ture ryškiausiai sužibėjo Kaderas Njoya Abdelas – kamerūniečio dublis leido Kauno rajono „Hegelmann“ ekipai sužaisti lygiosiomis 2:2 su Marijampolės „Sūduva“.
K. Njoya Abdelas yra bene didžiausią įtaką kažkuriai TOPLYGOS komandai darantis žaidėjas. Iš trylikos ekipos įvarčių puolėjas yra įmušęs net šešis ir įšokęs į rezultatyviausių žaidėjų penketuką.
Problemos. „Sūduva“ jau ne pirmą kartą buvo itin arti pirmosios sezono pergalės svečiuose, tačiau vėl praleido įvartį paskutinėmis minutėmis – tęsiasi ketverių iš eilės nelaimėtų rungtynių serija.
Sugrįžti į pergalingas vėžės marijampoliečiai galės artimiausią šeštadienį, kai atvyks lyderis „Kauno Žalgiris“. Čempionų strategas Eivinas Černiauskas per kelis ankstesnius bandymus „Sūduvos“ dar nebuvo nugalėjęs.
Lyderis. Nuo 2021 metų TOPLYGOJE rungtyniaujantis Telšių „Džiugas“ vis dar namuose nėra nugalėjęs Gargždų „Bangos“. Pastaroji akistata įprasminta sudėtinga gargždiškių pergale 1:0.
Pergalingą įvartį į džiugiečių vartus pelnė Ignas Venckus, kuris jau ne pirmą sykį komandai išplėšė laimėjimą Telšiuose. Su keturiais pelnytais įvarčiais puolėjas šiuo metu yra rezultatyviausias sezono lietuvis.
Trečiadienis. Savaitės viduryje „Džiugas“ ir „Banga“ dar kartą susigrums Žemaitijos sostinėje – tai bus LFF taurės aštuntfinalio rungtynės. Tądien Galinėje tarpusavyje kovos dar du TOPLYGOS klubai – Vilniaus rajono „TransINVEST“ bei „Hegelmann“.
Ketvirtfinalio akistatos taip pat žada nemenką intrigą, kadangi tame etape gali būti daugiausiai penki Lietuvos čempionato atstovai.
Pralaužė. „TransINVEST“ ekipa ketvirtuoju bandymu vis tik šventė pirmąją pergalę naujajame stadione Galinėje. Daug sirgalių sutraukusiose rungtynėse buvo nugalėtas Vilniaus „Žalgiris“ – 2:1.
Mariaus Stankevičiaus kariauna vilniečius įveikė antrą kartą šiame sezone bei pakilo į 2-ąją vietą turnyro lentelėje. Puikų įvartį iš tolimos distancijos pelnęs Xabi Auzmendi su 7 pelnytais įvarčiais yra antras rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas.
Intriga. „Žalgiris“ pralaimėjo penktą kartą šiame sezone ir Marijampolės ekipą lenkia dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų, taip žengdamas 5-oje vietoje. Artimiausiuose mačuose – akistatos su kitais praėjusio sezono prizininkais.
Vyr. treneris Andrius Skerla artimiausią savaitgalį pirmą kartą stos prieš buvusį „Hegelmann“ klubą, o prieš rinktinių langą laukia sudėtingas išvykos susidūrimas su „Kauno Žalgiriu“.
