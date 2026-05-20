Europos lygos trofėjus – 44 metus jokios taurės nekėlusios „Aston Villa“ ekipos rankose

Jau mačo pradžioje anglai turėjo šansą išsiveržti į priekį, tačiau Morganas Rogersas nesugebėjo pasižymėti. „Aston Villa“ turėjo iniciatyvą, kurią galų gale įvarčiu pavertė 41 min. – po kampinio kamuolį gavęs Youri Tielemansas nestabdęs smūgiavo iš 13 metrų nuotolio ir rezultatas tapo 1:0.
Baigiantis kėliniui Birmingamo ekipa netikėtai užgulė vokiečių vartus ir po kelių kampinių iš eilės sugebėjo pelnyti įvartį „į rūbinę“: „Freiburg“ vartus puikiu ir galingu apeinančiu vartininką smūgiu trečiąją teisėjo pridėtą minutę nuginklavo Emiliano Buendia.
Atrrod4, kad antrame kėlinyje vokiečiai puls skirtumą mažinti, tačiau 58 min. skersuotą kamuolį į vartininko zoną „uždarė“ tas pats M. Rogersas ir iš esmės tapo aišku, kas šiemet laimės taurę.
Pastarąjį kartą „Aston Villa“ tarptautinę taurę kėlė prieš 44 metus – 1982-siais kėlė Europos taurę, įveikę finale 1:0 belgų Briuselio „Anderlecht“, o po to Europos Supertaurės mače 3:1 nugalėję „Barcelona“.
Iki lemiamos kovos abu klubai žengė tikrai ne lengviausiu keliu: pirmąjį etapą tarp 36 ekipų klubai baigė turėdami aukštas vietas – anglai laimėjo 7 mačus ir patyrė 1 pralaimėjimą, o vokiečiai – penkias pergales, dvi lygiąsias ir vieną pralaimėjimą.
Sužaidę sėkmingai, abu finalininkai praleido įkrintamąsias dvikovas ir iškart pradėjo nuo aštuntfinalio.
„Aston Villa“ po dviejų mačų bendru rezultatu įveikė „Lille“ 3:0, ketvirtfinalyje – italų „Bologna“ bendru rezultatu net 7:1, o pusfinalyje tautiečius „Nottingham Forest“ 4:1.
Tuo tarpu „Freiburg“ nurungė aštuntfinalyje Belgijos „Genk“ 5:2, ketvirtfinalyje – ispanų Vigos „Celta“ net 6:1, o pusfinalyje šiaip ne taip palaužė portugalų „Braga“ bendru dviejų mačų rezultatu 4:3.