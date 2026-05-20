Neįtikėtina: už varžovų šnipinėjimą „Southampton“ uždrausta patekti į „Premier“ lygą

Antroje pagal pajėgumą Anglijos lygoje „Championship“ „Southampton“ užėmė ketvirtąją vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas, kurių nugalėtojas žengs į „Premier“ lygą.
Pusfinalyje „Southampton“ 2:1 įveikė „Middlesbrough“ ekipą ir pateko į finalą prieš „Hull City“.
Likus žengti paskutinį žingsnį Anglijos „Premier“ lygos link, „Southampton“ sukrėtė žinia, jog klubas pašalinamas iš atkrintamųjų varžybų, o kitą sezoną pradės su -4 taškais.
Pašalinimo priežastis – Anglijoje plačiai nuskambėjęs „Spygate“ skandalas.
Prieš pusfinalio rungtynes „Middlesbrough“ klubas pastebėjo už vieno iš medžių besislepiantį vyriškį filmuojantį jų treniruotę.
Vaikinas atsisakė prisistatyti ir pabėgo per netoliese esantį golfo aikštyną, o golfo klubo tualete persirengė kitais rūbais ir paliko teritoriją.
Visgi „Middlesbrough“ pavyko identifikuoti vyrą – Williamą Saltą, „Southampton“ analitiką.
EFL išnagrinėję situaciją nutarė pašalinti „Southampton“ iš atkrintamųjų finalo ir jų vietą užleido „Middlesbrough“ klubui.
Pranešama, jog „Southampton“ savininkas Draganas Solakas yra įsiutęs ant trenerio Tonda Eckerto, kad šis užtraukė gėdą klubo vardui ir atėmė galimybę žaisti „Premier“ lygoje. Neabejojama, jog strategas bus atleistas.
Ne ką mažiau yra įsiutę komandos futbolininkai, kurie ruošiasi teisiškai kovoti prieš komandą.
