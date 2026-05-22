C. Ronaldo laukimas baigėsi – iškovojo pirmąjį titulą Saudo Arabijoje

2026 m. gegužės 22 d. 07:47
Lrytas.lt
Cristiano Ronaldo pagaliau gali džiaugtis pirmuoju trofėjumi Saudo Arabijoje.
Portugalo atstovaujama Al Nassr“ ekipą ketvirtadienį namuose 4:1 nugalėjo „Damac“ klubą.
Pats C. Ronaldo pelnė du tikslius smūgius, o po kartą sėkmingai smūgiavo Sadio Mane ir Kingsley Comanas.
„Damac“ ekipoje įvartį pelnė Morlaye Sylla.
Ši pergalė paskutiniame Saudos Arabijos lygos ture garantavo pirmąją vietą „Al Nassr“ ekipai, kuri surinko 86 taškus. Antroje vietoje „Al Hilal“ liko su 84 taškais.
C. Ronaldo šiame sezone pasižymėjo 28 tiksliais smūgiais ir pagal rezultatyvumą buvo trečias futbolininkas.
Portugalijos legenda „Al Nassr“ klube žaidžia nuo 2023 metų pradžios.
