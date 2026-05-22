Lietuvos rinktinės rungtynėse bus galima laimėti įspūdingą pinigų sumą

Primename, kad birželio 6 dieną (šeštadienį) Lietuvos rinktinė Kauno Dariaus ir Girėno stadione stos į kovą su Latvijos rinktine, o šių rungtynių pergalės kaina – kelialapis į Baltijos taurės finalą.
Kaip jau tapo įprasta, sirgalių stadione lauks daugybė pramogų, kaip fanų zona, viktorinos, muzikiniai pasirodymai bei laimingos kėdės, tačiau šįkart bilietą į rungtynes įsigiję sirgaliai pretenduos tapti rekordinio prizinio fondo laimėtojais.
Lietuvos futbolo federacija džiaugiasi galėdama pranešti, jog federacijos draugai „iLunch“ įsteigė ypatingą prizą – 100 000 eurų prizinį fondą, kurį laimėti galimybę turės vienas iš bilietą į rungtynes įsigijusių sirgalių.
Loterijoje automatiškai dalyvauja visi nupirkti į rungtynes bilietai (ne kvietimai). Rungtynių su Latvija pirmojo kėlinio viduryje burtų keliu bus išrinktas vienas laimingasis, kuris turės šansą sudalyvauti specialiame žaidime.
Tą žaidimą laimėjus sirgaliui atiteks minėtas 100 000 eurų prizas.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius dėkojo partneriams už prisijungimą prie tokios iniciatyvos ir dar kartą paskatino sirgalius pirkti bilietus į rungtynes.
„Sirgaliams atvykti į rungtynes priežasčių jau ir taip netrūko, tačiau dabar federacija kartu su partneriu „iLunch“ siūlo neeilinę galimybę – vienas bilietą įsigijęs laimingasis gaus galimybę dalyvauti rungtynių pertraukos žaidime ir laimėti 100 000 eurų piniginį prizą. Tai yra pirmas kartas mūsų futbolo istorijoje, kai renginio metu vienas laimingasis turės galimybę laimėti tokio dydžio pinigų sumą.
Dar kartą dėkojame mūsų draugams „iLunch“ už šio prizo įsteigimą, o sirgalius raginame griebti bilietus į rungtynes ir ne tik gauti galimybę pakovoti dėl šio neeilinio prizo, tačiau taip pat ir garsiai bei triukšmingai palaikyti mūsų futbolininkus svarbioje kovoje dėl pergalės pakeliui link Baltijos taurės“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
„Esame šviežiai gaminamų dienos pietų restoranų konceptas, todėl mums svarbu prisidėti ne tik prie žmonių kasdienės mitybos, bet ir prie aktyvios, stiprios bendruomenės kūrimo.
Sportas, o ypač futbolas, vienija žmones, kuria emociją ir augina bendrystės jausmą, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri stiprina futbolo kultūrą ir tradicijas Lietuvoje bei kviečia sirgalius palaikyti rinktinę gyvai stadione“, – teigė „iLunch“ įkūrėjas Aurelijus Jasevičius.