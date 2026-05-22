SportasFutbolas

Paplūdimio futbolo rinktinė neprilygo ir šveicarams

2026 m. gegužės 22 d. 07:30
Lietuvos futbolo federacija
Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrąsias rungtynes Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre.
Daugiau nuotraukų (1)
Šįkart lietuviai 1:8 (0:3, 1:3, 0:2) buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1:6 pralaimėjo šeimininkams ispanams, o paskutiniąsias grupės etapo rungtynes sužais prieš Lenkiją.
Pagal turnyro reglamentą, komandos grupės varžybose po sykį sužais tarpusavyje. Pirmas dvi vietas grupėse užėmusios ekipos tęs kovas dėl nugalėtojų taurės ir prizinių vietų, tuo tarpu trečią ir ketvirtą pozicijas grupėse užėmusios ekipos rungsis dėl 5–8 vietų.
Antrame mače šveicarai nuo pat pirmų minučių ėmėsi įrodinėti savo persvarą ir jau po pirmo kėlinio jų persvara buvo 3:0.
Susiję straipsniai
Europos lygos trofėjus – 44 metus jokios taurės nekėlusios „Aston Villa“ ekipos rankose

Europos lygos trofėjus – 44 metus jokios taurės nekėlusios „Aston Villa“ ekipos rankose

Neįtikėtina: už varžovų šnipinėjimą „Southampton“ uždrausta patekti į „Premier“ lygą

Neįtikėtina: už varžovų šnipinėjimą „Southampton“ uždrausta patekti į „Premier“ lygą

Po 22 metų pertraukos „Arsenal“ tapo Anglijos čempionais

Po 22 metų pertraukos „Arsenal“ tapo Anglijos čempionais

Po pertraukėlės situacija ženkliai nesikeitė ir lietuviams toliau sunkiai sekėsi realizuoti savo galimybes. Vieną jų įvarčiu pavertė Mantas Makutunovičius, tačiau po dviejų kėlinių šveicarai buvo priekyje 6:1.
Paskutinio kėlinio metu varžovai pelnė dar du įvarčius ir įtvirtino savo persvarą.
paplūdimio futbolas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.