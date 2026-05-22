Paplūdimio futbolo rinktinė neprilygo ir šveicarams

Šįkart lietuviai 1:8 (0:3, 1:3, 0:2) buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1:6 pralaimėjo šeimininkams ispanams, o paskutiniąsias grupės etapo rungtynes sužais prieš Lenkiją.
Pagal turnyro reglamentą, komandos grupės varžybose po sykį sužais tarpusavyje. Pirmas dvi vietas grupėse užėmusios ekipos tęs kovas dėl nugalėtojų taurės ir prizinių vietų, tuo tarpu trečią ir ketvirtą pozicijas grupėse užėmusios ekipos rungsis dėl 5–8 vietų.
Antrame mače šveicarai nuo pat pirmų minučių ėmėsi įrodinėti savo persvarą ir jau po pirmo kėlinio jų persvara buvo 3:0.
Po pertraukėlės situacija ženkliai nesikeitė ir lietuviams toliau sunkiai sekėsi realizuoti savo galimybes. Vieną jų įvarčiu pavertė Mantas Makutunovičius, tačiau po dviejų kėlinių šveicarai buvo priekyje 6:1.
Paskutinio kėlinio metu varžovai pelnė dar du įvarčius ir įtvirtino savo persvarą.