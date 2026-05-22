Paskelbtas Anglijos rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui – staigmenų netrūksta

Tiesa, netikėtų sprendimų vokiečio pasirinkimuose buvo nemažai.
Rinktinėje neatsirado vietos „Manchester United“ gynybos ramsčiui Harry Maguire‘ui. Taip pat į komandą neapteko šį sezoną kiek prasčiau atrodžiusios žvaigždės Trentas Alexanderis-Arnoldas, Cole‘as Palmeris ir Philas Fodenas.
Vietos neatsirado ir nei vienam „Liverpool“ žaidėjui, tačiau daugelis nustebo sąraše išvydus buvusio šios komandos kapitono Jordano Hendersono pavardę.
Grupių etape anglams teks grumtis su Ganos, Kroatijos ir Panamos komandomis.
Anglijos rinktinės sudėtis 2026 m. pasaulio čempionatui
Vartininkai: Jordanas Pickfordas (Liverpulio „Everton“), Deanas Hendersonas (Londono „Crystal Palace“), Jamesas Traffordas („Manchester City“);
Gynėjai: Johnas Stonesas („Manchester City“), Ezri Konsa („Aston Villa“), Marcas Guehi („Manchester City „), Danas Burnas („Newcastle United“), Jarellas Quansah (Lėverkuzeno „Bayer“), Reece’as Jamesas (Londono „Chelsea“), Tino Livramento („Newcastle United“), Nico O’Reilly („Manchester City“), Djedas Spence’as (Londono „Tottenham Hotspur“);
Saugai: Declanas Rice’as (Londono „Arsenal“), Jude’as Bellinghamas (Madrido „Real“), Kobbie Mainoo („Manchester United“), Jordanas Hendersonas („Brentford“), Eberechi Eze („Crystal Palace“), Morganas Rogersas („Aston Villa“), Elliottas Andersonas („Nottingham Forest“);
Puolėjai: Harry Kane’as (Miuncheno „Bayern“), Bukayo Saka („Arsenal“), Marcusas Rashfordas („Barcelona“), Anthony Gordonas („Newcastle United“), Ollie Watkinsas („Aston Villa“), Ivanas Toney („Al-Ahli“), Noni Madueke („Arsenal“).