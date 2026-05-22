Vilniaus „Žalgirį“ iš duobės bandys tempti naujokas iš Ukrainos

2025–2026 metų sezone „Ironi Tiberias“ komandoje S. Bilenkis sužaidė 28 rungtynes, pelnė 6 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Pasibaigus Izraelio čempionatui ukrainietis šią savaitę atvyko į Vilnių, praėjo medicininę apžiūrą ir pasirašė sutartį.
„Stanislavas atvyksta iš pajėgaus Izraelio čempionato, kuriame pastarąjį sezoną buvo pagrindinės sudėties žaidėjas. Tai universalus puolėjas, galintis rungtyniauti įvairiose atakos pozicijose, pasižymintis greičiu, technika ir geru žaidimo skaitymu. Adaptuotis Vilniuje jam turėtų būti nesudėtinga, nes jis jau turi įvairios tarptautinės patirties – yra žaidęs skirtingose šalyse ir futbolo kultūrose“, – sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Izraelio aukščiausioje lygoje S. Bilenkis žaidė nuo 2023 metų. Atstovaudamas Netanijos „Maccabi“ ir „Ironi Tiberias“ ekipoms jis Izraelio čempionate iš viso sužaidė 99 rungtynes ir pelnė 16 įvarčių.
Iš Donecko kilęs žaidėjas futbolo pagrindų mokėsi vietos „Šachtar“ ir „Olimpik“ akademijose.
Profesionalo karjerą S. Bilenkis pradėjo „Olimpik“ komandoje, o nuo 2018 metų žaidė užsienio klubuose: DAC (Slovakija), „Zagłębie Sosnowiec“ (Lenkija), trumpam buvo grįžęs į Ukrainą ir atstovavo Lvivo „Ruch“, vėliau rungtyniavo Baltarusijoje, Bresto „Dynamo“ klube, ir Sakartvele, Tbilisio „Dinamo“ ekipoje.
2022 metais su Tbilisio „Dinamo“ ukrainietis tapo Sakartvelo čempionu. Tą sezoną šalies čempionate jis įmušė 10 įvarčių.
Puolėjas taip pat yra atstovavęs Ukrainos jaunimo rinktinėms. U-21 rinktinėje S. Bilenkis sužaidė 7 rungtynes ir pelnė 2 įvarčius.
Oficialiai „Žalgirio“ gretose ukrainietis galės būti registruojamas nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios – birželio 15 dienos.
Sekmadienį naujokas bus pristatytas „Žalgirio“ namų rungtynėse – Toplygos dvikovoje prieš Kauno rajono „Hegelmann“. Rungtynių pradžia – 14 val. 15 min.