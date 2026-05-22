SportasFutbolas

Vilniaus „Žalgirį“ iš duobės bandys tempti naujokas iš Ukrainos

2026 m. gegužės 22 d. 14:08
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirio“ gretas artimiausiu metu papildys puolėjas – klubas pasiekė susitarimą su Ukrainos futbolininku Stanislavu Bilenkiu (Stanislav Bilenkyi). 27 metų puolėjas pastaruoju metu rungtyniavo Izraelio čempionate.
Daugiau nuotraukų (1)
2025–2026 metų sezone „Ironi Tiberias“ komandoje S. Bilenkis sužaidė 28 rungtynes, pelnė 6 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Pasibaigus Izraelio čempionatui ukrainietis šią savaitę atvyko į Vilnių, praėjo medicininę apžiūrą ir pasirašė sutartį.
„Stanislavas atvyksta iš pajėgaus Izraelio čempionato, kuriame pastarąjį sezoną buvo pagrindinės sudėties žaidėjas. Tai universalus puolėjas, galintis rungtyniauti įvairiose atakos pozicijose, pasižymintis greičiu, technika ir geru žaidimo skaitymu. Adaptuotis Vilniuje jam turėtų būti nesudėtinga, nes jis jau turi įvairios tarptautinės patirties – yra žaidęs skirtingose šalyse ir futbolo kultūrose“, – sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Susiję straipsniai
Dėl absurdiškai neįvykusių rungtynių „Riteriams“ skirtos dvi nuobaudos

Dėl absurdiškai neįvykusių rungtynių „Riteriams“ skirtos dvi nuobaudos

Dovana sostinės naujagimiams – 5000 mažųjų Vilniaus „Žalgirio“ marškinėlių

Dovana sostinės naujagimiams – 5000 mažųjų Vilniaus „Žalgirio“ marškinėlių

Dar vienas tragiškas Vilniaus „Žalgirio“ mačas – gavo jau penktą antausį Toplygoje

Dar vienas tragiškas Vilniaus „Žalgirio“ mačas – gavo jau penktą antausį Toplygoje

Izraelio aukščiausioje lygoje S. Bilenkis žaidė nuo 2023 metų. Atstovaudamas Netanijos „Maccabi“ ir „Ironi Tiberias“ ekipoms jis Izraelio čempionate iš viso sužaidė 99 rungtynes ir pelnė 16 įvarčių.
Iš Donecko kilęs žaidėjas futbolo pagrindų mokėsi vietos „Šachtar“ ir „Olimpik“ akademijose.
Profesionalo karjerą S. Bilenkis pradėjo „Olimpik“ komandoje, o nuo 2018 metų žaidė užsienio klubuose: DAC (Slovakija), „Zagłębie Sosnowiec“ (Lenkija), trumpam buvo grįžęs į Ukrainą ir atstovavo Lvivo „Ruch“, vėliau rungtyniavo Baltarusijoje, Bresto „Dynamo“ klube, ir Sakartvele, Tbilisio „Dinamo“ ekipoje.
2022 metais su Tbilisio „Dinamo“ ukrainietis tapo Sakartvelo čempionu. Tą sezoną šalies čempionate jis įmušė 10 įvarčių.
Puolėjas taip pat yra atstovavęs Ukrainos jaunimo rinktinėms. U-21 rinktinėje S. Bilenkis sužaidė 7 rungtynes ir pelnė 2 įvarčius.
Oficialiai „Žalgirio“ gretose ukrainietis galės būti registruojamas nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios – birželio 15 dienos.
Sekmadienį naujokas bus pristatytas „Žalgirio“ namų rungtynėse – Toplygos dvikovoje prieš Kauno rajono „Hegelmann“. Rungtynių pradžia – 14 val. 15 min.
Vilniaus ŽalgirisToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.