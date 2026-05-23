Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

Nuo pirmųjų minučių aktyviai pradėję rungtynes svečiai jau 4-ąją minutę atliko pavojingą tolimą smūgį, tačiau I. Plūkas šį sezoną dar kartą pademonstravo savo šuolio sugebėjimus ir smūgį atrėmė.
Nors kauniečiai kamuolį kontroliavo didesnę kėlinio laiko dalį, aštrumo atakose pritrūko. Kantriai ir kompaktiškai besigynę šeimininkai savo progų ieškojo bėgdami į kontratakas. F. Steponavičius turėjo keletą galimybių smūgiuoti į vartus, tačiau įvarčių pelnyti pirmajame kėlinyje taip ir nepavyko.
Po pertraukos vaizdas iš pradžių per daug nepasikeitė – aikštėje buvo gausu dvikovų, kontakto bei pražangų. Galiausiai, klampios rungtynės tapo gyvesnėmis, kai 59-ąją minutę po gero Y. Omori perdavimo iš krašto kamuolį tiksliai į dešnįjį vartų kampą pasiuntė I. Seck. Vos po kelių minučių sūduviečiai turėjo dar keletą pavojingų situacijų, tačiau T. Švedkauskas gelbėjo savo komandos vartus.
Jau per pridėtą laiką išlyginti rezultatą sugebėjo A. Tolordava. Kai jau atrodė, jog rungtynės pasibaigs lygiosiomis, paskutinėje atakoje vienas prieš vartininką išbėgo geriausias rungtynių žaidėjas Y. Omori. Savo proga jis pasinaudojo ir tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, išplėšdamas „Sūduvai“ pergalę.
Marijampolės „Sūduva“ pasipildė savo taškų kraitį ir su 22 taškais pakilo į 5-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu čempionų titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ išlieka pirmoje vietoje, tačiau ir toliau švaisto taškus, kuriems į nugarą kvėpuoja Vilniaus rajono „Transinvest“.