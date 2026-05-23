SportasFutbolas

Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

2026 m. gegužės 23 d. 16:25
Lrytas.lt
Saulėtą šeštadienio popietę 15-ojo TOPLYGOS turo rungtynėse susitiko Marijampolės „Sūduvos“ bei Kauno „Žalgirio“ futbolininkai. Žaliai baltiems taip ir nepavyko nutraukti aštuonerių iš eilės nelaimėtų tarpusavio rungtynių serijos. Per pridėtą laiką įvartį pelnę marijampoliečiai išplėšė pergalę rezultatu 2:1 (0:0).
Daugiau nuotraukų (1)
Nuo pirmųjų minučių aktyviai pradėję rungtynes svečiai jau 4-ąją minutę atliko pavojingą tolimą smūgį, tačiau I. Plūkas šį sezoną dar kartą pademonstravo savo šuolio sugebėjimus ir smūgį atrėmė.
Nors kauniečiai kamuolį kontroliavo didesnę kėlinio laiko dalį, aštrumo atakose pritrūko. Kantriai ir kompaktiškai besigynę šeimininkai savo progų ieškojo bėgdami į kontratakas. F. Steponavičius turėjo keletą galimybių smūgiuoti į vartus, tačiau įvarčių pelnyti pirmajame kėlinyje taip ir nepavyko.
Po pertraukos vaizdas iš pradžių per daug nepasikeitė – aikštėje buvo gausu dvikovų, kontakto bei pražangų. Galiausiai, klampios rungtynės tapo gyvesnėmis, kai 59-ąją minutę po gero Y. Omori perdavimo iš krašto kamuolį tiksliai į dešnįjį vartų kampą pasiuntė I. Seck. Vos po kelių minučių sūduviečiai turėjo dar keletą pavojingų situacijų, tačiau T. Švedkauskas gelbėjo savo komandos vartus.
Susiję straipsniai
Vilniaus „Žalgirį“ iš duobės bandys tempti naujokas iš Ukrainos

Vilniaus „Žalgirį“ iš duobės bandys tempti naujokas iš Ukrainos

Lietuvos rinktinės rungtynėse bus galima laimėti įspūdingą pinigų sumą

Lietuvos rinktinės rungtynėse bus galima laimėti įspūdingą pinigų sumą

Lietuvos futbolo rungtynėse – neįprastas vaizdas: iki priverstinio mačo nutraukimo trūko nedaug

Lietuvos futbolo rungtynėse – neįprastas vaizdas: iki priverstinio mačo nutraukimo trūko nedaug

Jau per pridėtą laiką išlyginti rezultatą sugebėjo A. Tolordava. Kai jau atrodė, jog rungtynės pasibaigs lygiosiomis, paskutinėje atakoje vienas prieš vartininką išbėgo geriausias rungtynių žaidėjas Y. Omori. Savo proga jis pasinaudojo ir tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, išplėšdamas „Sūduvai“ pergalę.
Marijampolės „Sūduva“ pasipildė savo taškų kraitį ir su 22 taškais pakilo į 5-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu čempionų titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ išlieka pirmoje vietoje, tačiau ir toliau švaisto taškus, kuriems į nugarą kvėpuoja Vilniaus rajono „Transinvest“.
Marijampolės SūduvaKauno ŽalgirisToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.