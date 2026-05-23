SportasFutbolas

Lietuvos futbolo rungtynėse – neįprastas vaizdas: iki priverstinio mačo nutraukimo trūko nedaug

2026 m. gegužės 23 d. 09:20
Lrytas.lt
Penktadienį Vilniuje įvyko LFF II lygos A diviziono dvikova tarp „Vilnius football academy“ ir Marijampolės „Sūduvos“ B komandų.
Akistata baigėsi vilniečių pergale 4:0 (2:0), tačiau mačas buvo paženklintas ne tik įvarčiais.
Šiose rungtynėse buvo užfiksuotas itin retai futbole regimas vaizdas – vienai komandai buvo parodytos net 4 raudonos kortelės. Tokios nuobaudos sulaukė „Sūduvos“ B komandos futbolininkai.
Pirmasis pašalinimas įvyko pirmajame kėlinyje, kai už paskutinės vilties pražangą raudona kortele buvo nubaustas Matas Alkimavičius.
Antrajame kėlinyje už tokią pat pražangą savo pasirodymus baigė Armandas Kizelevičius bei Simonas Laukaitis.
Tuo svečių iš Marijampolės problemos nesibaigė – po išvystos S. Laukaičio gautos raudonos kortelės emocijų nevaldęs Adris Simonaitis taip pat buvo pašalintas iš rungtynių.
Taigi, mačas baigėsi žaidžiant 11 žaidėjų prieš 7.
Apskritai, trūko labai nedaug, kad rungtynės būtų nutrauktos. Pagal reglamentą, teisėjai tokį sprendimą būtų turėję priimti, jei iki akistatos pabaigos iš aikštės būtų pašalintas dar vienas Marijampolės klubo žaidėjas.
