„Riterių“ cirkas tęsiasi – šį kartą teko atšaukti B komandos rungtynes: LFF pranešė priežastį

Rungtynes, kurios šeštadienį turėjo vykti tarp Vilniaus „Riterių“ B ir Biržų „Širvėnos“ komandos teko atšaukti, o apie tai plačiau pranešė Lietuvos futbolo federacija.
„Vilniaus rajono RATO arenoje neįvyko numatytos LFF II lygos A diviziono 10-ojo turo rungtynės, kuriose turėjo susitikti Vilniaus „Riteriai“ B ir Biržų „Širvėna“.
Pagal varžybų nuostatus, rungtynėse ant komandų suolelių privalo būti bent vienas medicinos personalo atstovas (nepainioti su GMP ekipažu – šis atvyko į rungtynių vietą ir buvo pasiruošęs budėjimui). Šiose rungtynėse nė viena komanda ant suolo neturėjo medicininio personalo atstovo, o be jo rungtynės negali būti pradėtos.
Pagal varžybų nuostatus, praėjus 45 minutėms nuo numatytos rungtynių pradžios ir situacijai nepasikeitus, buvo priimtas sprendimas rungtynių nevykdyti.
Sprendimus dėl šių rungtynių priims LFF Drausmės komitetas“, – rašė LFF.
Primename, kad tai jau ne pirmas kartas, kai dėl „Riterių“ nepasirengimo buvo atšauktos rungtynės – praėjusią savaitę Vilniuje neįvyko „Riterių“ ir „Panevėžio“ dvikova, nes mače nebuvo greitosios pagalbos automobilio.