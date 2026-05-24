SportasFutbolas

„Žalgirio“ šventė virto fiasko – komanda pralaimėjo, žiūrovai skirstėsi anksčiau laiko Praleido įspūdingo grožio įvartį

2026 m. gegužės 24 d. 16:07
Lrytas.lt
Daugiau nei tris tūkstančius žiūrovų į namų stadioną subūręs Vilniaus „Žalgiris“ vėl liko be pergalės – Andriaus Skerlos auklėtiniai sekmadienį turėjo pripažinti Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkų pranašumą.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniečiai pralaimėjo Lietuvos futbolo čempionato (Toplygos) rungtynes 1:3 (1:2).
Po trečiojo svečių įvarčio baigėsi kai kurių „Žalgirio“ sirgalių kantrybė – nepatenkinti vaizdu aikštėje jie pakilo iš tribūno ir paliko stadioną.
Itin stringantis „Žalgiris“ šiuo metu Lietuvos futbolo čempionate po 15 rungtynių yra iškovojęs vos 19 taškų ir lentelėje rikiuojasi šeštas.
Susiję straipsniai
Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

„Riterių“ cirkas tęsiasi – šį kartą teko atšaukti B komandos rungtynes: LFF pranešė priežastį

„Riterių“ cirkas tęsiasi – šį kartą teko atšaukti B komandos rungtynes: LFF pranešė priežastį

PSG treniruotėje – Rusijos ir Ukrainos futbolininkų akistata: ukrainiečio gestas nepaliko abejingų

PSG treniruotėje – Rusijos ir Ukrainos futbolininkų akistata: ukrainiečio gestas nepaliko abejingų

Plačiau apie rungtynes:
19-ąją minutę „Hegelmann“ ekipa pelnė pirmąjį įvartį. Andrius Kaulinis bei Vedadas Radonja prisidėjo prie to, jog Wesley atsidurtų geroje padėtyje ir galva iš kelių metrų nukreiptų kamuolį į vartus.
„Žalgirio“ gretose savo progos neišnaudojo Nikola Petkovičius, tačiau 28-ąją minutę tą pavyko padaryti Marko Capanui – galva pasižymėjęs kroatas džiaugėsi pirmu taikliu smūgiu Toplygoje.
Tiesa, po 10 minučių tas pats Wesley itin preciziškai pažeme nukreipė kamuolį į vartus.
Žalgiriečiai ilgiau kontroliavo kamuolį, bet stigo atakų į vartų plotą. 71-ąją minutę „Žalgirio“ namų stadione susirinkę sirgaliai išvydo įstabaus grožio įvartį, kai Kaderas Njoya Abdelas akrobatišku smūgiu per save nuginklavo Carlosą Olsesą.
Vilniaus ŽalgirisKauno Hegelmann LitauenToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.