Vilniečiai pralaimėjo Lietuvos futbolo čempionato (Toplygos) rungtynes 1:3 (1:2).
Po trečiojo svečių įvarčio baigėsi kai kurių „Žalgirio“ sirgalių kantrybė – nepatenkinti vaizdu aikštėje jie pakilo iš tribūno ir paliko stadioną.
Itin stringantis „Žalgiris“ šiuo metu Lietuvos futbolo čempionate po 15 rungtynių yra iškovojęs vos 19 taškų ir lentelėje rikiuojasi šeštas.
19-ąją minutę „Hegelmann“ ekipa pelnė pirmąjį įvartį. Andrius Kaulinis bei Vedadas Radonja prisidėjo prie to, jog Wesley atsidurtų geroje padėtyje ir galva iš kelių metrų nukreiptų kamuolį į vartus.
„Žalgirio“ gretose savo progos neišnaudojo Nikola Petkovičius, tačiau 28-ąją minutę tą pavyko padaryti Marko Capanui – galva pasižymėjęs kroatas džiaugėsi pirmu taikliu smūgiu Toplygoje.
Tiesa, po 10 minučių tas pats Wesley itin preciziškai pažeme nukreipė kamuolį į vartus.
Žalgiriečiai ilgiau kontroliavo kamuolį, bet stigo atakų į vartų plotą. 71-ąją minutę „Žalgirio“ namų stadione susirinkę sirgaliai išvydo įstabaus grožio įvartį, kai Kaderas Njoya Abdelas akrobatišku smūgiu per save nuginklavo Carlosą Olsesą.