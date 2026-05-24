Išeinančius „Žalgirio“ sirgalius pamatęs A. Skerla: „Mane tai žeidžia, norėčiau, kad žeistų ir žaidėjus“

Nors į „Žalgirio“ namų stadioną šeimininkų atvyko palaikyti daugiau nei 3 tūkst. sirgalių, daugelis jų paliko tribūnas dar iki mačo pabaigos.
„Eilinį kartą reikia atsiprašyti mūsų sirgalių, žmonių, kurie ateina į futbolą. Kai matai, kad likus 10–15 minučių kai kurie žmonės išeina iš stadiono, tai turėtų žeisti. Mane tai žeidžia, norėčiau, kad ir žaidėjus tai žeistų, ir kad jie taip pat prisiimtų kažkokią atsakomybę.
Mes nuolat kalbame apie tuos pačius dalykus. Kartojuosi – jau mėnesį esu šioje komandoje ir kol kas man nepavyksta nieko pakeisti. Tai akivaizdžiai matosi ir žaidime.
Susiję straipsniai
Prisiimu visiškai atsakomybę, turiu ją prisiimti. Visko gali būti. Kol kas nematau, kad mes būtume, pirmiausia, komanda viduje.
Žaidimas irgi yra padrikas. Protingi žaidėjai, matydami klaidas, stengiasi jų nekartoti. O mes nuolat, kiekvienose rungtynėse jas kartojame. Mane tai stebina – kai atėjau į šią komandą, galvojau, kad jie daug geresni“, – po rungtynių kalbėjo „Žalgirio“ treneris Andrius Skerla.
„Žalgiris“ per 15 turų yra surinkęs 19 taškų, o pirmą pergalę šį sezoną svečiuose iškovojusio „Hegelmann“ sąskaitoje – 17 taškų.
Andrius SkerlaVilniaus ŽalgirisKauno Hegelmann Litauen
Rodyti daugiau žymių