SportasFutbolas

PSG treniruotėje – Rusijos ir Ukrainos futbolininkų akistata: ukrainiečio gestas nepaliko abejingų

2026 m. gegužės 24 d. 13:15
Lrytas.lt
Video
UEFA Čempionų lygos finalui besiruošianti Paryžiaus „Saint-Germain“ (PSG) ekipa atsidūrė dėmesio centre po šeštadienį surengtų komandos draugiškų rungtynių.
Daugiau nuotraukų (1)
Socialinėje erdvėje žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kaip prieš rungtynes vykstančiame žaidėjų pasisveikinime akis į akį susiduria komandai atstovaujantis vartininkas rusas Matvejus Safonovas bei gynėjas iš Ukrainos Ilja Zabarny.
Draugiškų rungtynių metu į akistatą stojo PSG atstovaujantys futbolininkai, o rusas ir ukrainietis atsidūrė skirtingose komandose.
Pagal nerašytas taisykles prieš mačą įprastas rankų paspaudimas šį kartą tapo Ukrainos futbolininko tvirtos pozicijos apraiška.
Susiję straipsniai
Lietuvos futbolo rungtynėse – neįprastas vaizdas: iki priverstinio mačo nutraukimo trūko nedaug

Lietuvos futbolo rungtynėse – neįprastas vaizdas: iki priverstinio mačo nutraukimo trūko nedaug

Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

Euforija Marijampolėje: „Sūduva“ paskutinėmis sekundėmis nokautavo „Kauno Žalgirį“

„Riterių“ cirkas tęsiasi – šį kartą teko atšaukti B komandos rungtynes: LFF pranešė priežastį

„Riterių“ cirkas tęsiasi – šį kartą teko atšaukti B komandos rungtynes: LFF pranešė priežastį

Dėl rusų sukelto karo I. Zabarny atsisakė spausti ranką vartininkui iš Rusijos M. Safonovui.
Šis vaizdas iš treniruotės žaibiškai išplito socialinėje erdvėje, o Ukrainos futbolininkas sulaukė ir nemažai komentatorių palaikymo.
I. Zabarnyi yra kilęs iš Kijivo, o M. Safonovas gimė Rusijos mieste Stavropolyje.
Įdomu, kad šiame sezone abu futbolininkai kartu sužaidė 13 rungtynių, iš kurių vienos – Čempionų lygoje.
Primename, kad UEFA Čempionų lygos finalas įvyks šeštadienį, jame PSG susikaus su Londono „Arsenal“ futbolininkais.
PSGtreniruotėkaras Ukrainoje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.