PSG treniruotėje – Rusijos ir Ukrainos futbolininkų akistata: ukrainiečio gestas nepaliko abejingų

Socialinėje erdvėje žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kaip prieš rungtynes vykstančiame žaidėjų pasisveikinime akis į akį susiduria komandai atstovaujantis vartininkas rusas Matvejus Safonovas bei gynėjas iš Ukrainos Ilja Zabarny.
Draugiškų rungtynių metu į akistatą stojo PSG atstovaujantys futbolininkai, o rusas ir ukrainietis atsidūrė skirtingose komandose.
Pagal nerašytas taisykles prieš mačą įprastas rankų paspaudimas šį kartą tapo Ukrainos futbolininko tvirtos pozicijos apraiška.
Dėl rusų sukelto karo I. Zabarny atsisakė spausti ranką vartininkui iš Rusijos M. Safonovui.
Šis vaizdas iš treniruotės žaibiškai išplito socialinėje erdvėje, o Ukrainos futbolininkas sulaukė ir nemažai komentatorių palaikymo.
I. Zabarnyi yra kilęs iš Kijivo, o M. Safonovas gimė Rusijos mieste Stavropolyje.
Įdomu, kad šiame sezone abu futbolininkai kartu sužaidė 13 rungtynių, iš kurių vienos – Čempionų lygoje.
Primename, kad UEFA Čempionų lygos finalas įvyks šeštadienį, jame PSG susikaus su Londono „Arsenal“ futbolininkais.