„Šiauliai“ pratęsė „Riterių“ košmarą

Saulės miesto komanda į priekį išsiveržė 14-ąją minutę: standartinės padėties metu Rui Batalha atliko perdavimą į baudos aikštelę, kamuolys nepalietęs nė vieno žaidėjo suspurdėjo vartų tinkle. Kiek vėliau tas pats legionierius iš Portugalijos, būdamas geroje padėtyje, sykį smūgiavo pro šalį.
„Riterių“ vyr. treneris Ayhanas Gargili pakeitė nesėkmingai rungtyniavusį Albertą Yakah ir suteikė galimybę debiutuoti Omerui Karacagunui. Svečiai stabilizavo situaciją bei ne kartą gana pavojingai apsilankė šiauliečių baudos aikštelėje.
Svečiai aktyviai pradėjo antrą kėlinį – Simas Civilka nerealiavo nė vienos iš dviejų galimybių, Leifo Estevezo tolimą smūgį atrėmė Paulius Linkevičius. Prie kitų vartų po Patriko Pranckaus atakos „Riterius“ išgelbėjo Armandas Šveistrys.
P. Linkevičius atrėmė dar du varžovų smūgius, be to, puikios galimybės nerealizavo L. Estevezas – kamuolys skriejo virš skersinio. Svečiai bandė gelbėtis, tačiau nesėkmingai: Dmytro Bondaro klaida pasinaudojęs Nedas Garbaliauskas pasiuntė kamuolį į Simone Moschino paliktus tuščius vartus.
Saulės miesto atstovai su 16 taškų lieka devinti, „Riterių“ sąskaitoje tie patys 3 taškai.