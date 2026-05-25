Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate versis be „Real“ futbolininkų

Tai yra pirmas kartas istorijoje, kuomet Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate žais be „Karališkojo“ klubo futbolininkų.
Tuo tarpu iš didžiausių „Real“ priešininkų – „Barcelona“ komandos į rinktinę pateko net 8 žaidėjai.
Europos čempionai grupių etape susitiks su Žaliuoju Kyšuliu, Saudo Arabija ir Urugvajumi.
Pasaulio futbolo čempionatas vyks birželio 11–liepos 19 dienomis.
Ispanijos rinktinės sudėtis
Vartininkai: Unai Simonas (Bilbao „Athletic“), Davidas Raya (Londono „Arsenal“), Joanas Garcia („Barcelona“).
Gynėjai: Pedro Porro (Londono „Tottenham“), Marcos Llorente (Madrido „Atletico“), Pau Cubarsi („Barcelona“), Marcas Pubillas („Atletico“), Aymericas Laporte („Athletic“), Eric Garcia („Barcelona“), Alejandro Grimaldo (Lėverkuzeno „Bayer“), Marcas Cucurella (Londono „Chelsea“).
Saugai: Rodrigo („Machester City“), Martinas Zubimendi („Arsenal“), Gavi („Barcelona“), Dani Olmo („Barcelona“), Pedri („Barcelona“), Fabianas Ruizas (Paryžaus „Saint-Germain“), Mikelis Merino („Arsenal“), Alexas Baena („Atletico“).
Puolėjai: Lamine'as Yamalis („Barcelona“), Ferranas Torresas („Barcelona“), Yeremy Pino (Londono „Crystal Palace“), Nico Williamsas („Athletic“), Victoras Munozas („Osasuna“), Mikelis Oyarzabalis (San Sebastiano „Real Sociedad“), Borja Iglesias (Vigo „Celta“).
