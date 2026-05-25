Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate versis be „Real“ futbolininkų

2026 m. gegužės 25 d. 16:24
Pirmadienį paaiškėjo Ispanijos futbolo rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui, kurioje nebus nė vieno Madrido „Real“ futbolininko.
Tai yra pirmas kartas istorijoje, kuomet Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate žais be „Karališkojo“ klubo futbolininkų.
Tuo tarpu iš didžiausių „Real“ priešininkų – „Barcelona“ komandos į rinktinę pateko net 8 žaidėjai.
Europos čempionai grupių etape susitiks su Žaliuoju Kyšuliu, Saudo Arabija ir Urugvajumi.
Pasaulio futbolo čempionatas vyks birželio 11–liepos 19 dienomis.
Ispanijos rinktinės sudėtis
Vartininkai: Unai Simonas (Bilbao „Athletic“), Davidas Raya (Londono „Arsenal“), Joanas Garcia („Barcelona“).
Gynėjai: Pedro Porro (Londono „Tottenham“), Marcos Llorente (Madrido „Atletico“), Pau Cubarsi („Barcelona“), Marcas Pubillas („Atletico“), Aymericas Laporte („Athletic“), Eric Garcia („Barcelona“), Alejandro Grimaldo (Lėverkuzeno „Bayer“), Marcas Cucurella (Londono „Chelsea“).
Saugai: Rodrigo („Machester City“), Martinas Zubimendi („Arsenal“), Gavi („Barcelona“), Dani Olmo („Barcelona“), Pedri („Barcelona“), Fabianas Ruizas (Paryžaus „Saint-Germain“), Mikelis Merino („Arsenal“), Alexas Baena („Atletico“).
Puolėjai: Lamine'as Yamalis („Barcelona“), Ferranas Torresas („Barcelona“), Yeremy Pino (Londono „Crystal Palace“), Nico Williamsas („Athletic“), Victoras Munozas („Osasuna“), Mikelis Oyarzabalis (San Sebastiano „Real Sociedad“), Borja Iglesias (Vigo „Celta“).
