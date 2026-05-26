U19 vaikinų rinktinė varžysis Baltijos taurės turnyre Latvijoje

2026 m. gegužės 26 d. 18:31
Lietuvos futbolo federacija
Birželio mėnuo Lietuvos rinktinėms yra pažymimas pasirodymais Baltijos taurės turnyre, ne išimtis yra ir šie metai.
Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje.
Turnyre žais trys komandos – Latvija, Lietuva ir Estija. Jos po kartą sužais tarpusavyje, daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtojais.
Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Čepas su štabu turnyrui pasirinko tokią sudėtį:
Vartininkai
Dominykas Čekavičius (FK „Žalgiris“)
Kristupas Čepulis („Wolfsberger“, Austrija)
Artiom Šankin (FK „Riteriai“)
Gynėjai
Dovydas Balsys (FK „Panevėžys“)
Deividas Česnauskis (FK „TransINVEST“)
Emilis Liubinas (FK „TransINVEST“)
Martynas Stambrauskas (VFA)
Jugas Turčinskas („Monopoli“, Italija)
Jokūbas Žiedelis („Monopoli“, Italija)
Saugai
Vakaris Bradūnas (FK „Žalgiris“)
Norbert Diugevič („Monopoli“, Italija)
Tomas Gudaitis („Be1“)
Klemensas Gustas (FA „Šiauliai“)
Arnas Jucius („Be1“)
Dominykas Liepis (VFA)
Aronas Narbekovas („Wolfsberger“, Austrija)
Joris Petravičius („Bologna“, Italija)
Paulius Stankus („Be1“)
Augustas Valuckas (FA „Šiauliai“)
Puolėjai
Žygimantas Jurevičius (BFA)
Rodion Piazenko („Monaco“, Prancūzija)
